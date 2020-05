De nouvelles données en pratique quotidienne pour le test Oncotype DX® montrent pour la première fois l’impact des résultats de l’essai TAILORx dans le changement des décisions thérapeutiques





MADISON, Wisconsin, 14 mai 2020 – Exact Sciences Corp. a annoncé aujourd’hui les résultats d’une enquête clinique prospective du test Oncotype DX Breast Recurrence Score®,acceptés pour l’ASCO 2020 (2020 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting), publiés en ligne sur l’ASCO meeting library, et prévus pour être publiés dans un compte-rendu du congrès dans Journal of Clinical Oncology. Les résultats, conformes aux études précédentes, confirment la valeur unique du test pour guider les décisions en matière de traitement par chimiothérapie. Ces résultats mettent également en évidence l’impact de l’étude TAILORx (TAILORx study),qui a permis de démontrer que le test Oncotype DX® identifie la majeure partie des patientes sans envahissement ganglionnaire ne relevant pas d’une chimiothérapie (environ 80 % ayant un Recurrence Score® ≤ 25), ainsi qu’une partie importante de celles pour qui la chimiothérapie est nécessaire (Recurrence Score® de 26 à100).

Les résultats de l’enquête acceptée à l’ASCO 2020 synthétisent les décisions thérapeutiques des médecins avant et après les résultats du Recurrence Score® dans des hôpitaux d’Amérique Latine. Au total, 647 patientes (20 % ayant 1 à 3 ganglions atteints) ont été incluses au cours d’un traitement standard dans 14 établissements en Argentine, Colombie, Mexique et Pérou, auxquelles se sont ajoutées 155 patientes (34 % ayant 1 à 3 ganglions atteints) traitées dans l’un des plus grands hôpitaux publics spécialisés dans le cancer du sein au Brésil.

L’analyse réalisée en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Pérou a inclus des patientes traitées avant et après la publication initiale des résultats de l’étude TAILORx en juin 2018. Les résultats montrent une réduction nette de 36 % des indications de chimiothérapie chez les patientes sans envahissement ganglionnaire et de 46 % chez les patientes avec envahissement ganglionnaire. Il est important de noter que la diminution des indications de chimiothérapie chez les patientes sans envahissement ganglionnaire a été plus importante après la publication des résultats de TAILORx et est passée de 28 % à 36 %.

Parmi les 155 patientes traitées au Brésil de Août 2018 à Avril 2019, 70 % ont été considérées comme ayant une maladie à haut risque selon les critères cliniques traditionnels, la plupart ayant une tumeur de plus de 2 cm. 151 patientes parmi les 155 étaient initialement candidates à une chimiothérapie associée à une hormonothérapie sur la base des critères clinico-pathologiques. Basé sur les résultats du Recurrence Score®, 104 des 151 patientes (69 %) ont évité la chimiothérapie et ont reçu une hormonothérapie seule.

Les résultats de l’analyse dans cet hôpital public montrent que les caractéristiques clinico-pathologiques n'ont pas permis d'identifier correctement les patientes les plus susceptibles de bénéficier d'une chimiothérapie. Le test a conduit également à des bénéfices et des économies potentielles, suggérant que le test Oncotype DX® devrait être intégré dans le système de santé brésilien.

“Nos résultats mettent en évidence la valeur unique du test Oncotype DX® et l’impact des résultats de TAILORx dans la modification des pratiques pour sélectionner les patientes relevant d’une chimiothérapie et pour éviter le surtraitement tout comme le sous-traitement,” selon le Dr. Henry Gómez, auteur principal et chef du service de pathologie mammaire (Oncosalud - AUNA, Lima, Pérou). “Globalement, la mise à disposition des résultats du Recurrence Score® a conduit à une diminution substantielle de l’utilisation de la chimiothérapie et a permis d’adapter des protocoles de traitements plus précis ainsi qu’une utilisation plus performante des ressources.”

Les preuves substantielles disponibles dans la pratique quotidienne fournies par le test Oncotype DX® expliquent son utilisation croissante, surtout depuis la publication de l’étude TAILORx. Cette étude marquante a influencé positivement les directives de traitement et a un impact important sur le remboursement mondial et l'utilisation standard du test. Plus d’un million de patientes dans le monde ont eu accès au test pour orienter la décision thérapeutique.

"La précision dans les changements de pratique rendue possible par le test Oncotype DX® peut conduire à une amélioration de la qualité des soins et à une meilleure utilisation des ressources de santé en orientant la chimiothérapie uniquement vers les patientes qui en tirent un bénéfice substantiel", a déclaré Torsten Hoof, directeur général, International chez Exact Sciences. "Comme nous continuons à produire des preuves montrant la valeur unique de notre test, nous nous réjouissons de continuer à travailler avec les autorités compétentes pour le mettre à la disposition des patientes à une échelle internationale plus large".

A propos du cancer du sein au stade précoce et du test Oncotype DX®

Le test Oncotype DX® est le seul test génomique validé pour sa capacité à prédire l’intérêt de l’apport de la chimiothérapie ainsi que le risque de rechute propre à chaque patiente ayant un cancer du sein RH+ et HER2-. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez les femmes françaises et les touchent alors qu’elles sont dans la période la plus active de leur vie. La maladie a un retentissement tant sur le plan personnel que professionnel. La chimiothérapie est le traitement le plus fréquemment proposé alors que la recherche a désormais montré que seule une minorité de patientes ayant un cancer du sein au stade précoce en voit les réels bénéfices. Le test Oncotype DX® a été développé pour permettre une personnalisation de la décision thérapeutique. Il fournit en effet pour chaque patiente des informations sur la biologie de sa propre pièce tumorale. L’utilisation en routine de Oncotype DX® devrait apporter des économies substantielles aux systèmes de santé.

Pour en savoir plus sur le test Oncotype DX : www.OncotypeIQ.fr. Les patientes peuvent se tenir informées sur leur maladie grâce à un nouveau site créé par Exact Sciences, dédié au traitement personnalisé, www.MonTraitement-CancerduSein.fr.

A propos d’Exact Sciences Corp.

Exact Sciences est un fournisseur leader des tests de dépistage et de diagnostic en oncologie. Se fondant sur le succès de Cologuard et d’Oncotype DX, Exact Sciences investit dans sa gamme de produits pour lutter contre certains des cancers les plus mortels et améliorer la prise en charge des patients. Exact Sciences a su attirer des collaborateurs visionnaires pour faire progresser la lutte contre le cancer. Pour en savoir plus à propos d’Exact Sciences, nous vous invitons à visiter le site internet de la société www.exactsciences.com, à suivre Exact Sciences sur Twitter @ExactSciences, ou à retrouver Exact Sciences sur Facebook.

Communiqué envoyé le 18 mai 2020 à 11:13 et diffusé par :