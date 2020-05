VeChain et I-Dante s'associent pour créer une plateforme de gestion des données médicales utilisant la blockchain destinée aux prestataires de soins à Chypres





SHANGHAI, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Avec plus de 4,6 millions d'infections et 300 000 décès (et ce n'est pas fini) causés par le COVID-19, les gouvernements et les systèmes de soins nationaux, quels que soient la région et le continent, ont peiné à faire face, et la pandémie a mis en lumière la demande croissante en technologies numériques afin de remplacer notre ancienne manière de communiquer. VeChain est à l'avant-garde de cette transformation numérique, en résolvant les problèmes de la gestion des données de soins de santé en faisant appel à des solutions fondées sur la technologie de la blockchain.

Afin de permettre au secteur des soins de santé de mener à bien sa transformation numérique, VeChain, en association avec I-Dante, a codéveloppé une plateforme de gestion des données médicales fondée sur la blockchain, appelée The E-NewHealthLife. Le Mediterranean Hospital of Cyprus, un hôpital placé sous la tutelle du système général des soins de santé de la République de Chypres (GHS), est le premier hôpital à adopter cette application.

Renforcement du système des soins de santé

Des efforts ont été déployés en vue de moderniser l'infrastructure technologique du secteur des soins de santé, mais il existe des difficultés administratives et techniques liées au rassemblement des données provenant de systèmes numériques différents, à l'augmentation des coûts et à la conciliation entre les impératifs de santé et les préoccupations en rapport avec le respect de la vie privée, qui ont gravement entravé ces efforts. Ce dilemme a engendré le besoin urgent d'une solution numérique à faible coût mais qui reste très efficace.

Avec des atouts éprouvés en termes de stockage de données sécurisé et de partage efficace des informations entre plusieurs parties, la technologie de la blockchain est devenue la meilleure option actuelle.

Des mesures fondées sur la blockchain pour faire face aux difficultés

On constate une demande forte et urgente pour des solutions de soins de santé meilleures et plus efficaces permettant de prodiguer d'excellents soins de santé axés autour du patient et de partager des données en toute sécurité, tout en étant en conformité avec les règlementations relatives à l'utilisation et au partage des données du patient, ce qui est possible en l'espèce grâce au lancement de l'appli Web E-NewHealthLife dans le service des urgences de l'hôpital dans le cadre de la première phase de ce projet.

Fondé sur VeChain ToolChainTM, le Digital Healthcare Passport (passeport santé numérique) est une carte NFC cryptée qui peut être attribuée à n'importe quel patient de l'hôpital. Les cartes NFC permettront aux patients de s'identifier automatiquement au bureau d'enregistrement de la salle d'urgence, de vérifier leur file d'attente sur un téléphone mobile, de gérer leur propre dossier médical en toute sécurité avec l'appli Web E-NewHealthLife.

Cette application faisant appel à la blockchain peut servir aussi bien les hôpitaux en interne que les utilisateurs finaux. Comme E-NewHealthLife est entièrement conforme au RGPD (règlement général de l'UE sur la protection des données), l'appli permet à l'utilisateur d'avoir un contrôle total sur son profil et son dossier médical. Les données ne peuvent être communiquées à des tiers qu'avec l'autorisation de leur détenteur.

Établir la confiance dans le secteur des soins de santé

La blockchain se pose comme la prochaine avant-garde dans les soins de santé qui contribuera à surmonter les difficultés en termes d'interopérabilité du secteur. Selon un rapport de BIS Research, les dépenses et investissements du marché mondial des soins de santé consacrés aux technologies de la blockchain devraient atteindre 5,61 milliards de dollars d'ici à 2025. L'adoption de la technologie de la blockchain pourrait faire épargner au secteur des soins de santé jusqu'à 100 à 150 milliards de dollars par an d'ici à 2025.

Au regard de cas concrets de collaboration entre plusieurs parties dans plusieurs secteurs, VeChain a accumulé de l'expérience en établissant la confiance et en apportant de la transparence dans les activités, tout en étant en conformité avec les autorités locales et les agences de règlementation. Compte tenu de l'immense potentiel de la technologie de la blockchain dans le secteur médical et des soins de santé, VeChain continuera de mettre au point des solutions pour toutes les parties prenantes et de poursuivre de nouvelles opportunités dans un avenir proche.

À propos du Mediterranean Hospital of Cyprus

Le Mediterranean Hospital of Cyprus est un établissement privé de soins de santé modernes, l'un des plus grands à Chypres, dont la mission est d'offrir à tous les citoyens et visiteurs dans le pays des services médicaux sûrs et de grande qualité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le fondateur du Mediterranean Hospital of Cyprus, le Dr Andreas Panayiotou, s'est donné comme objectif le développement et l'établissement d'une infirmerie fiable, dotée de mécanismes opérationnels flexibles, afin de gagner la confiance et la reconnaissance de tous pour la qualité de ses services. Le Mediterranean Hospital of Cyprus est le premier hôpital privé à rejoindre le système général de soins de santé de Chypres (GHS).

Site Internet : www.medihospital.com.cy/en/

À propos de I-DANTE LTD

Fondée en décembre 2019 par Etna Digital Growth (une société conseil italienne dans les logiciels) et CircleServus LTD (une société conseil à Chypres) afin de créer des solutions de soins de santé numériques qui exploitent la puissance de la blockchain VeChainThor.

Site Internet : www.i-dante.com/

À propos de VeChain

Lancée en 2015, VeChain vise à connecter la technologie de la blockchain au monde réel en fournissant une structure de gouvernance complète, un modèle économique solide et l'intégration de l'IdO. VeChain est la pionnière des applications concrètes utilisant la technologie de la blockchain publique et mène des opérations internationales à Singapour, au Luxembourg, à Tokyo, à Shanghai, à Paris, à Hong Kong et à San Francisco. Aux côtés de nos partenaires stratégiques PwC et DNV GL, nous avons noué des relations de collaboration avec de nombreuses entreprises de premier plan dans différents secteurs, comme Walmart China, BMW, BYD Auto, Haier, H&M, LVMH, D.I.G, ENN, AWS, PICC, ASI, etc.

Site Internet : www.vechain.com

