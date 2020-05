ACG reçoit la certification Clean Label pour ses gélules





- Le premier et le seul fabricant de gélules au monde à disposer de la certification Clean Label

MUMBAI, Inde, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- ACG - l'un des principaux fournisseurs de solutions entièrement intégrées pour les industries pharmaceutiques et nutraceutiques mondiales - a reçu un certificat de conformité de Clean Label ProjectTM pour son ACGcapsTM H+. ACG Capsules est depuis longtemps réputé pour la qualité et la probité de conception et de fabrication des « gélules propres » et désormais, il est le premier fournisseur mondial de gélules à recevoir l'agrément Clean Label Project.

Clean Label Project est une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis se consacrant à la transparence des produits et à la sécurité des consommateurs. Elle ne certifie que les produits privilégiant la pureté et la durabilité environnementale. Ses tests sont réputés stricts et exhaustifs, et couvrent plus de 400 contaminants industriels et environnementaux, outre les exigences de sécurité alimentaire définies par la FDA des États-Unis.

Les résultats des tests sont évalués par rapport à Proposition 65 (Prop. 65), qui vise à protéger les produits contre les contaminants dont on sait qu'ils provoquent des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Cela illustre une fois de plus l'attachement de la marque à fabriquer des gélules propres, simples, sûres, saines et exemptes de contaminants. Les gélules ACGcapsTM H+ conviennent au remplissage de granules, de poudres, de boulettes pour les ingrédients pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre, les compléments alimentaires nutraceutiques et les médicaments classiques. Elles bénéficient également aux formulations de nature hygroscopique ou sensibles à l'humidité.

Les gélules Clean Label d'ACG sont déjà certifiées végétariennes, végétaliennes, sans OGM, casher et halal, afin de répondre aux besoins et préférences alimentaires les plus variés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.acg-world.com/capsules/hpmc-capsules/acgcapstm-h

À propos d'ACG

Depuis près de 60 ans, ACG fournit des solutions innovantes et intégrées aux industries pharmaceutiques et nutraceutiques mondiales, dans plus de 100 pays sur six continents. Les produits d'ACG comprennent des gélules, des films et des feuilles en aluminium, ainsi que des équipements d'ingénierie et des systèmes d'inspection. Tous ces produits sont entièrement conformes aux exigences réglementaires internationales.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter l'équipe d'ACG chargée des relations avec les médias :

Tanya Grover :

tanya.grover@acg-world.com

Madhurima Chakraborty :

madhurima.chakraborty@acg-world.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/640402/ACG_Logo.jpg

