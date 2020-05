88 récipiendaires du prix Nobel et leaders mondiaux demandent mille milliards de dollars pour protéger les enfants du monde entier à l'ère de la COVID-19





NEW DELHI, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 88 récipiendaires du prix Nobel et leaders mondiaux ont publié, dans le cadre de l'initiative Laureates and Leaders for Children, une déclaration appelant les gouvernements du monde à s'unir et à donner la priorité aux enfants de la planète pendant leur confinement et dans la période qui suit.

Fondée par Kailash Satyarthi, lauréat du prix Nobel de la paix en 2014, qui a lutté sans relâche pendant des décennies contre le travail, l'esclavage et la traite des enfants, l'initiative Laureates and Leaders for Children met en avant les défis auxquels sont confrontés les enfants les plus vulnérables de la planète et plaide en faveur de solutions.

« Nous, Laureates and Leaders for Children, demandons que les enfants les plus marginalisés et les plus vulnérables ne soient pas oubliés par les gouvernements pendant cette grave crise et après. Nous devons agir maintenant, sous peine de perdre une génération entière » ? Kailash Satyarthi

Voici des extraits de la déclaration :

La COVID-19 a mis en évidence et aggravé les inégalités qui existaient déjà dans notre monde. Le virus, les restrictions imposées à la majorité de la population mondiale et les conséquences qui en découlent vont avoir un impact dévastateur sur les personnes les plus vulnérables.

L'urgence de santé publique due à la pandémie va exacerber l'exploitation des enfants. Coincés chez eux pour échapper au virus, les enfants sont plus exposés aux abus sexuels et à la violence domestique. Avec la levée des restrictions, les enfants vont être victimes de la traite, contraints de quitter l'école pour travailler et ils devront assumer la charge de subvenir aux besoins de leurs familles.

Si, pour une fois, notre monde donnait aux enfants les plus marginalisés et à leurs familles leur juste part - 20 % de la réponse à la COVID-19 aux 20 % les plus pauvres de l'humanité - les résultats apporteraient une transformation. Mille milliards de dollars permettraient de financer tous les appels exceptionnels des Nations unies et des organisations caritatives pour la COVID-19, d'annuler deux ans de tous les remboursements de la dette des pays à faible revenu, et de financer deux ans du déficit mondial pour répondre aux objectifs de développement durable (ODD) en matière de santé, d'eau et d'assainissement, et d'éducation. Plus de dix millions de vies seraient ainsi sauvées.

Nous appelons les leaders du G20 à prendre des mesures supplémentaires au-delà de leurs propres frontières pour ceux qui ont un besoin urgent d'une aide internationale coordonnée. Nous demandons également à tous les leaders du G20 d'honorer leurs engagements actuels à l'égard de la santé mondiale.

Figurent parmi les signataires :

Sa Sainteté le Dalaï-lama

Le Révérendissime Archevêque Desmond Tutu

Son Altesse Royale le Prince Ali Al Hussein

Leymah Gbowee

Kerry Kennedy

Rigoberta Menchu Tum

José Ramos-Horta

Mary Robinson

Guy Ryder

Kailash Satyarthi

Laureates and Leaders for Children est une initiative de la Fondation des Enfants Kailash Satyarthi. Vous trouverez la déclaration complète, une vidéo d'accompagnement et la liste des signataires sur ce lien.

#FairShare4Children

