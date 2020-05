COVID-19 - La CNESST outille les entreprises du secteur agricole pour une continuité des opérations en toute sécurité





QUÉBEC, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pour assurer la continuité des opérations des entreprises du secteur agricole en toute sécurité, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend disponibles des outils pour appuyer spécifiquement les acteurs de ce secteur dans leur prise en charge de la santé et la sécurité du travail.

L'objectif : soutenir le secteur agricole dans la mise en place des mesures de prévention appropriées et s'assurer que les activités se poursuivent dans les conditions les plus sûres et les plus saines possibles. Conçu spécifiquement pour ce milieu, un guide virtuel de normes sanitaires COVID-19, une affiche de même qu'une liste de vérifications quotidiennes peuvent être téléchargées dès maintenant sur le site Web de la CNESST.

Des mesures sont aussi prévues pour les travailleurs étrangers temporaires (TET) concernant l'hébergement et le travail. Tout comme l'ensemble des employeurs, celui d'un TET doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur, comme le prévoit l'article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).

Ces outils font partie de la Trousse COVID-19, élaborée par la CNESST, de concert avec la Direction générale de la santé publique (DGSP), l'Institut national de santé publique du Québec, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, l'Union des producteurs agricoles, le Comité sectoriel de main-d'oeuvre de la production agricole (AGRIcarrières), l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail et le Réseau de santé publique en santé au travail. La trousse offre une réponse concrète aux préoccupations des employeurs, des travailleuses et des travailleurs quant aux mesures de prévention à mettre en place pour éviter la propagation du virus.

« L'agriculture est un secteur stratégique de notre économie. Malgré le contexte difficile engendré par la pandémie de COVID-19, le gouvernement met tout en oeuvre pour que les travailleurs et travailleuses agricoles puissent évoluer dans des milieux sécuritaires durant cette période. La publication du guide va en ce sens. Plus que jamais, nous avons besoin d'eux et leur rôle est très important. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La crise que nous vivons actuellement nous rappelle tous les jours à quel point l'approvisionnement des Québécois et Québécoises en denrées alimentaires est quelque chose de crucial. Ma priorité est de soutenir nos agricultrices et agriculteurs pour qu'ils puissent continuer à nourrir la population québécoise de façon sécuritaire. La diffusion du guide de normes sanitaires pour le secteur agricole est donc un instrument essentiel pour accompagner les entreprises dans l'adaptation de leurs milieux de travail. »

- André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« La CNESST est fière de soutenir les productrices et producteurs agricoles en ce qui a trait à la prise en charge de la santé et la sécurité du travail dans leurs milieux. Je suis consciente des défis auxquels ces femmes et ces hommes ont à faire face au quotidien, en particulier durant cette période difficile. Avec ce guide, la CNESST et ses collaborateurs souhaitent leur donner les outils pour qu'ils puissent continuer à produire les biens alimentaires nécessaires à la population québécoise au cours des prochains mois, en toute sécurité. »

- Manuelle Oudar, présidente du conseil d'administration et chef de la direction de la CNESST

Le Québec se remet au travail

La trousse d'outils de la CNESST s'inscrit dans la foulée de sa plus récente campagne de sensibilisation, intitulée Le Québec se remet au travail. La campagne vise à rappeler l'importance de prendre tous les moyens pour protéger la santé et assurer la sécurité des milieux. Employeurs, travailleurs et travailleuses doivent collaborer pour que la reprise des activités se fasse de manière sécuritaire. Plus que jamais, chaque personne a un rôle à jouer.

À noter que la trousse sera évolutive et s'adaptera aux mesures et aux recommandations de la DGSP. Les informations qu'elle contient demeurent valides jusqu'à ce que la DGSP déclare la fin de la crise sanitaire.

De plus, l'application mobile Ma Trousse CNESST, qui présente les outils rendus disponibles en lien avec la COVID-19, peut être téléchargée via Google Play ou App Store.

Pour télécharger les outils de la trousse d'outils de la CNESST destinés aux entreprises du secteur agricole : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-agriculture.aspx;

Pour obtenir du soutien ou des renseignements de la part de la CNESST, communiquez avec nos préposés en ligne : cnesst.gouv.qc.ca/nous-joindre/Pages/nous-joindre.aspx.

