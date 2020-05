EIG lève 1,1 milliard de dollars pour le fonds Global Project Fund V





EIG Global Energy Partners (EIG) a annoncé aujourd'hui l'achèvement fructueux de la clôture finale du fonds EIG Global Project Fund V (GPF V ou le Fonds) avec des engagements totaux de 1,1 milliard de dollars, un chiffre près de 50 % supérieur à l'objectif du Fonds, qui était de 750 millions de dollars. EIG a également levé 1,5 milliard de dollars d'engagements supplémentaires sous la forme de comptes gérés séparément qui investiront aux côtés de GPF V. Au total, depuis la première clôture de GPF V en juillet 2019, EIG a levé 2,6 milliards d'engagements pour sa stratégie de prêts directs. GPF V est la prolongation de la plateforme d'EIG pour les prêts directs dans l'énergie et les infrastructures qui investit dans l'ensemble du complexe de l'énergie, de l'électricité, des énergies renouvelables, des infrastructures et du secteur intermédiaire à l'échelle mondiale. Plus de 70 % des engagements en capital de la stratégie proviennent d'investisseurs domiciliés en dehors des États-Unis, illustrant l'envergure mondiale des activités d'EIG.

R. Blair Thomas, PDG d'EIG, a déclaré : « Nous sommes ravis de clôturer GPF V avec le soutien continu de notre base mondiale d'investisseurs exigeants. Le succès de notre levée de fonds dans l'environnement actuel est un solide témoignage de la grande confiance de nos investisseurs dans notre capacité à identifier et à saisir des occasions intéressantes dans l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale de l'énergie et des infrastructures. Le capital est l'oxygène du secteur de l'énergie, et GPF V est prêt à aider à répondre à la forte demande de capitaux pour les projets dans l'énergie et les infrastructures. Dans une période de très grands bouleversements, nos capacités éprouvées de levée de fonds et de montage de prêts ainsi que notre plateforme mondiale nous mettent en bonne position pour aborder l'avenir. »

Randy Wade, président d'EIG, a affirmé : « GPF V permet à EIG de tirer parti de son expérience fructueuse de 20 ans dans les prêts directs. Alors que la demande en capital est élevée et que de nombreuses sources de capital traditionnelles reculent, le Fonds recherche des opportunités dans la transition mondiale des hydrocarbures traditionnels vers une production d'énergie plus durable. Nous pensons que notre approche spécialisée et notre discipline de souscription mettant l'accent sur la diversité sectorielle devraient nous mettre en bonne position pour continuer à générer des rendements solides tout au long des cycles du marché. »

L'agent de placement d'EIG pour GPF V était Credit Suisse et Kirkland & Ellis a agi à titre de conseiller juridique.

À propos d'EIG Global Energy Partners

EIG Global Energy Partners (EIG) est un grand investisseur institutionnel dans le secteur mondial de l'énergie avec 22,4 milliards de dollars sous gestion au 31 mars 2020. EIG est spécialisé dans les investissements privés dans l'énergie et les infrastructures relevant du domaine énergétique à l'échelle mondiale. Au cours de ses 38 années d'existence, EIG a alloué plus de 33,7 milliards de dollars au secteur de l'énergie par le biais de 360 projets ou entreprises dans 36 pays sur six continents. Parmi les clients d'EIG, on retrouve bon nombre des principaux régimes de retraite, compagnies d'assurance, fonds de dotation, fondations et fonds souverains des États-Unis, d'Asie et d'Europe. EIG a son siège social à Washington, D.C. et possède des bureaux à Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong et Séoul. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'EIG à l'adresse www.eigpartners.com.

