Le MNQ souhaite une bonne Journée nationale des patriotes à l'ensemble des Québécoises et Québécois

MONTRÉAL, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale des patriotes, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) ainsi que ses Sociétés membres souhaitent inviter la population à célébrer autrement cette commémoration essentielle, en cette période bien particulière.

La Journée nationale des patriotes est une journée mémorielle importante puisqu'elle s'inscrit dans le champ de la mémoire et nous permet de nous rappeler les événements de 1837-1838. Depuis son instauration en 2002 par le gouvernement du Québec, le MNQ et ses Sociétés membres s'emploient à faire rayonner cette journée de diverses manières, entre autres, par l'organisation de plusieurs activités variées sur l'ensemble du territoire. Cette année, dans les circonstances actuelles liées à la pandémie, ces activités présentielles ont malheureusement dû être annulées. Les Sociétés membres ont toutefois fait preuve de créativité pour trouver des façons de souligner cette journée de commémoration, que ce soit en ligne ou par la publication de contenu original dans des journaux régionaux.

De plus, pour une cinquième année consécutive, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), est fier d'offrir au public, et plus particulièrement aux enseignants, une magnifique brochure pédagogique sur l'histoire des rébellions; une belle occasion pour l'ensemble des Québécois.es de pouvoir prendre le temps, dans le confort de leurs maisons, de s'instruire sur notre Histoire. Pour vous procurer la brochure, rendez-vous au mnq.quebec/journee-des-patriotes

Dans la même lancée, nous en profitons pour vous inviter à visionner trois des films portant sur l'histoire des patriotes : Quand je serai parti...vous vivrez encore, Quelques arpents de neige et Les maudits sauvages, disponibles sur la plateforme Éléphant, célébrant la mémoire de notre cinéma. Rendez-vous au elephantcinema.quebec.

Il sera également possible de lire un dossier spécial de deux pages dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec et le 24H mercredi le 20 mai prochain.

De plus, pour une deuxième année consécutive, le drapeau des patriotes sera hissé et flottera fièrement au sommet de l'Assemblée nationale aujourd'hui; un beau geste pour le souvenir de nos patriotes.

Garder bien vivant le souvenir de la lutte menée par les patriotes pour l'obtention de droits démocratiques fait partie intégrante de la mission du MNQ. «Malgré la situation, il était important pour nous de souligner et célébrer cette journée comme nous l'avons fait durant les 20 dernières années. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour remercier tous ces hommes et toutes ces femmes, qui, au quotidien, font preuve d'un courage et d'un engagement sans pareil pour réconforter les Québécois.es par le biais des services essentiels. Cette année, ce sera notre façon à nous de se remémorer et de commémorer les luttes de nos ancêtres », a déclaré Martine Desjardins, directrice générale du MNQ.

En temps normal, la réalisation des activités de la Journée nationale des patriotes est rendue possible, en partie, grâce à la participation d'Accent bleu. S'appuyant sur un réseau de vente présent partout au Québec, Accent bleu du Québec vous offre une section de son site Internet dédié au pavoisement Patriotes. Cliquez sur www.boutiquepatriote.quebec pour vous procurer l'ensemble des objets de fierté concernant la Journée nationale des patriotes. Vous pouvez accéder au site complet à l'adresse suivante : www.accentbleu.quebec.

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

www.mnq.quebec

