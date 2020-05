Déclaration du premier ministre à l'occasion du 11e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka





OTTAWA, le 18 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de l'anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka :

« Alors que nous soulignons le 11e anniversaire de la fin du conflit armé au Sri Lanka, mes pensées accompagnent les victimes, leurs familles et leurs proches. C'est l'occasion de réfléchir aux 26 années du conflit, et notamment à la dernière phase de la guerre à Mullivaikal et aux vies perdues. C'est aussi le moment de se souvenir des personnes qui ont été blessées, qui ont disparu ou qui ont été déplacées de leur foyer et de leur communauté.

« Au cours des 11 dernières années, j'ai rencontré de nombreux Canadiens qui ont été personnellement touchés par cette guerre. Leurs récits évoquant des pertes inimaginables, une immense adversité et une résilience constante représentent pour nous un rappel solennel de la nécessité de poursuivre nos efforts en faveur de la paix et de la réconciliation durables.

« Nous devons absolument tirer des leçons du passé afin de bâtir notre avenir. J'invite de nouveau le Sri Lanka à mener un véritable processus de reddition de comptes. Le Canada continue d'offrir son soutien au gouvernement sri-lankais et à tous ceux qui oeuvrent en faveur de la justice, de la réconciliation et de l'inclusion, qui sont à la base de la paix et de la prospérité à long terme au pays.

« Le Canada est plus fort en raison de sa diversité ainsi que des nombreux héritages et cultures qui forment notre pays. »

