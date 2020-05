Déclaration du premier ministre à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement d'Israël





OTTAWA, le 18 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement d'Israël :

« Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à féliciter le premier ministre Benjamin Netanyahu et le premier ministre en alternance Benny Gantz à l'occasion de la formation du nouveau gouvernement d'Israël.

« Le Canada et Israël sont depuis longtemps des amis proches, ainsi que des partenaires au sein d'organisations internationales. Au fil des décennies, nous sommes restés unis autour de valeurs démocratiques communes et grâce aux liens étroits entre nos peuples. Nos deux pays bénéficient également de l'Accord de libre-échange Canada-Israël modernisé. Cet accord crée encore plus de liens entre les gens et les entreprises du Canada et d'Israël.

« J'ai hâte de collaborer de près avec le nouveau gouvernement israélien afin de resserrer encore davantage la relation étroite que nos deux pays entretiennent, notamment pour lutter contre la COVID-19. En ces temps d'incertitude, notre engagement à l'égard du droit international et d'un ordre international fondé sur des règles est plus important que jamais. »

