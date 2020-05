Zoomlion publie ses résultats du premier trimestre 2020





CHANGSHA, Chine, 18 mai 2020 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) a annoncé le 29 avril ses résultats financiers au premier trimestre. Le bénéfice d'exploitation s'est élevé à 9,066 milliards de yuans (1,276 milliard de dollars US), soit une augmentation de 49,9 millions de yuans (7,05 millions de dollars US) par rapport au trimestre de l'année précédente, avec une forte croissance des ventes de machines à béton, de grues mobiles et de produits de levage pour la construction. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'est élevé à 1,026 milliard de yuans (145 millions de dollars US), soit une croissance de 2,39 pour cent par rapport à l'année précédente.

Malgré la pandémie de COVID-19, la sécurité et la santé de notre personnel, de nos partenaires et des communautés, ainsi que la poursuite de la croissance de nos activités restent les principales priorités de l'entreprise. Zoomlion a mis en place plusieurs mesures de précaution pour protéger la santé des employés de retour au travail. Le taux élevé de reprise du travail a également permis à l'entreprise de répondre à la demande forte et croissante du marché national et international. De nouvelles formes d'activité telles que la « commercialisation en nuage » ont renforcé l'activité commerciale et ont permis d'améliorer les résultats des bénéfices. Le taux de croissance des revenus est nettement supérieur à la moyenne du secteur.

Mises à jour de l'activité au premier trimestre

Bénéficiant de l'amélioration de la compétitivité des produits, les secteurs d'activité les plus forts de l'entreprise continuent leur croissance régulière, tandis que les secteurs d'activité émergents ont commencé à se développer. L'entreprise occupe les parts de marché les plus élevées de son histoire.

Au cours du premier trimestre, le volume des ventes de machines à béton de Zoomlion a connu une forte croissance et l'entreprise a ainsi consolidé sa position de chef de file du marché. Le volume des ventes de camions porte-pompe a augmenté de 25 pour cent par rapport à l'année précédente et a atteint le plus haut niveau de ventes de ces dernières années. Les parts de marché des grues mobiles ont également augmenté de manière significative, avec des ventes tant au niveau national qu'à l'étranger atteignant un niveau record. Zoomlion continue à maintenir sa position de chef de file dans la catégorie des engins de levage pour la construction. L'essor du secteur des machines agricoles a entraîné une augmentation des ventes de cette activité de l'entreprise, ce qui a considérablement amélioré sa rentabilité. De nouveaux produits, tels que les lanceurs de plants de riz, ont connu un chiffre d'affaires favorable sur le marché. Zoomlion a activement exploré le marché dans le secteur des engins de terrassement et a réalisé une croissance significative de ses ventes d'une année sur l'autre, tandis que le lancement réussi de l'élévateur de personne à bras a apporté à l'entreprise de nouvelles opportunités de croissance.

Pandémie de COVID-19

En réponse à la COVID-19, Zoomlion a pris des mesures de précaution actives pour assurer la sécurité sur le lieu de travail avant la reprise de la production. Depuis le retour au travail le 5 février, la capacité de production de l'entreprise a rapidement repris.

Au moment de la publication du rapport, la capacité de production de l'entreprise a atteint le même niveau que celui qui prévalait avant l'apparition de la COVID-19, le taux de retour au travail total atteignant 100 pour cent. Les ventes du deuxième trimestre devraient connaître une croissance encore plus importante.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme, qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. L'entreprise commercialise présentement près de 600 produits de pointe classés en 55 gammes de produits, qui couvrent dix catégories principales.

