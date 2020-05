Yoshua Bengio et ses collaborateurs dévoilent le nom de leur application de traçage de la COVID-19 et lancent un Livre blanc





MONTRÉAL, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'équipe du professeur Yoshua Bengio, directeur scientifique de Mila , l'Institut québécois d'intelligence artificielle, est heureuse d'annoncer que son application de traçage de la COVID-19 se nomme COVI et dévoile aujourd'hui un Livre blanc préparé par les chercheurs impliqués dans le projet.

« Développée au Canada et conçue pour protéger la vie privée, COVI utilise l'intelligence artificielle pour donner le pouvoir aux citoyens de se protéger, limiter la propagation du virus et faciliter une levée sécuritaire et informée des mesures de distanciation sociale par les autorités de santé publique », explique Valérie Pisano, présidente et chef de la direction de Mila.

Respectant la Charte canadienne des droits et libertés, COVI se conforme également à tous les principes énoncés le 7 mai dernier dans la Déclaration commune des commissaires fédéral, provinciaux et territoriaux à la protection de la vie privée sur les applications de traçage des contacts exposés à la COVID-19.

Yoshua Bengio est récipiendaire du Prix A.M. Turing 2018, considéré comme le «?Prix Nobel d'informatique?». En 2020, il a été élu par ses pairs à The Royal Society, rejoignant ainsi les plus grands, tels que Charles Darwin, Isaac Newton, Albert Einstein, Dorothy Hodgkin et Stephen Hawking.

À propos de Mila

Fondé en 1993 par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est un institut de recherche en intelligence artificielle qui rassemble aujourd'hui plus de 500 chercheurs spécialisés dans le domaine de l'apprentissage profond et par renforcement. Basé à Montréal, Mila est un organisme à but non-lucratif reconnu mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, particulièrement dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs.

