Annonce de Plastiques IPL inc. sur les spéculations médiatiques concernant de potentielles transactions

MONTRÉAL, 18 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plastiques IPL inc. (« IPLP » ou la « compagnie ») (TSX : IPLP) a indiqué aujourd'hui être au fait de spéculations médiatiques concernant de potentielles transactions pouvant impliquer la compagnie. La politique de la compagnie est de s'abstenir de commenter les spéculations médiatiques. De plus, aucune mise à jour importante supplémentaire concernant la compagnie n'est requise en ce moment puisque les résultats du premier trimestre 2020 qui ont été annoncés et déposés le 13 mai 2020 contenaient l'ensemble de la divulgation nécessaire et pertinente à ce moment



À propos d'IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, présent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Chine et au Mexique. IPLP emploie environ 2 000 personnes et a des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société à www.iplglobal.com .

Demandes des investisseurs

Personne-ressource

Paul Meade, directeur, Relations avec les investisseurs, +353 87 0655368

