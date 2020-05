Le nouveau livre blanc de Quectel aborde les défis relatifs à la localisation de l'e-mobilité





SHANGHAI, 18 mai 2020 /PRNewswire/ -- Quectel a publié un nouveau livre blanc intitulé Pourquoi le GNSS appliqué à l'e-mobilité doit trouver un équilibre entre précision, prix, puissance et conditionnement. Le document détaille les défis auxquels sont confrontés les prestataires de services d'e-mobilité pour que des véhicules comme les scooters et vélos électriques puissent évoluer dans de profonds canyons urbains. Il analyse pourquoi des données de localisation précises seront cruciales pour permettre au secteur du covoiturage de respecter la réglementation visant à restreindre l'utilisation de l'e-mobilité sur les trottoirs et dans d'autres zones.

Le document décrit pourquoi l'adoption d'un module GNSS disposant d'un récepteur GNSS multi-constellation doté d'une capacité bi-bande L1 et L5 augmente considérablement le nombre de satellites qu'un véhicule peut suivre. Cette capacité, complétée par des données d'estime, permet d'améliorer de façon drastique le positionnement dans les profonds canyons urbains et peut multiplier par dix la précision de la localisation.

Les données des essais de conduite effectués sur un scooter électrique à San Francisco par HYFIX, le spécialiste des solutions de positionnement, sont intégrées dans le document afin d'illustrer la plus grande précision assurée par L1 et L5 outre la capacité de calcul à l'estime. Le document explique également comment LC79D de Quectel permet au secteur de l'e-mobilité d'exploiter l'amalgame des différents capteurs dans un très petit espace, à un coût marginal très faible et avec une précision inégalée.

« Les fournisseurs d'e-mobilité sont confrontés à des défis importants s'agissant de gérer la localisation dans des environnements urbains profonds », a déclaré Mark Murray, le Directeur adjoint des ventes pour le GNSS et l'automobile chez Quectel. « Avant toute chose, les clients doivent pouvoir trouver le véhicule et les villes être sûres que ces scooters et vélos électriques sont utilisés dans des endroits convenus par tous. Ce livre blanc aborde les problèmes rencontrés par les fournisseurs de services de mobilité électronique et décrit clairement la raison pour laquelle le LC79D est la solution idoine pour ce marché. »

Pour consulter le livre blanc : http://www2.quectel.com/l/467361/2020-05-15/djd88s

