Pour traverser la crise - Un plan pour les travailleurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration





MONTRÉAL, le 18 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos demande la mise sur pied d'une table de concertation réunissant tous les intervenants de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration afin de réfléchir à la sortie de crise, alors que les travailleurs de ce secteur sont frappés de plein fouet et qu'on appréhende les conséquences à moyen terme.

Des 4000 membres de la section locale 9400 des Métallos, environ 90 % sont en mise à pied. Alors que les autres secteurs reprennent graduellement, la reprise s'annonce plus lente du côté du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, alors que le tourisme international est suspendu et que la distanciation sociale continue d'être de mise.

« Nous souhaitons collaborer avec les différents intervenants de l'industrie pour trouver des pistes de solution. On veut contribuer à l'élaboration d'un plan de sauvetage pour permettre aux travailleurs et aux entreprises de traverser la crise », fait valoir le président de la section locale 9400, Guy Gendron, qui représente 4000 travailleuses et travailleurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration.

Du point de vue des travailleurs, le Syndicat des Métallos demande des aménagements tel un prolongement de la Prestation canadienne d'urgence (PCU) d'au moins 12 mois pour les travailleurs dont le secteur d'activité est toujours perturbé par la pandémie. « La situation risque d'être très compliquée, après la crise, en pleine saison morte, si la PCU est terminée. Il faut réfléchir au soutien qui sera alors apporté à ces travailleurs », fait valoir le représentant syndical des Métallos, Luc Julien.

La section locale 9400 des Métallos est par ailleurs en pourparlers avec les différents employeurs du secteur afin de préserver les droits des travailleurs pendant la période de mise à pied, notamment en ce qui a trait aux statuts d'emploi, aux vacances et aux assurances collectives.

À l'instar du gouvernement du Québec, le syndicat invite les Québécois à accentuer la consommation au Québec, pendant les vacances, dans le respect des directives de santé publique.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

Pour consulter nos communiqués : https://www.metallos.org/actualites-et-medias/actualites/

Pour suivre notre page Facebook : www.facebook.com/SyndicatDesMetallos/

SOURCE Syndicat des Métallos (FTQ)

Communiqué envoyé le 18 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :