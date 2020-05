Agile XXL Pro v2: Les processeurs AMD RYZEN tm 9 3900x arrivent chez IKOULA





IKOULA ? leader des serveurs dédiés, de l'infogérance et du Cloud ? ajoute une nouvelle code à son arc, en lançant un tout nouveau serveur dédié ultra-puissant, à destination des éditeurs vidéo et des gamers. Doté des derniers processeurs AMD Ryzen tm 9 3900x, le serveur Agile XXL Pro v2 garantit de hautes performances, et peut accueillir les applicatifs les plus gourmands, tels que ceux dédiés au traitement vidéo, audio ou encore aux jeux vidéo.

Venant compléter la gamme phare d'IKOULA, le serveur dédié Agile XXL Pro v2 possède de belles caractéristiques techniques, qui le placent du côté des machines alliant performance, puissance et innovation.

Intégrant les processeurs AMD Ryzen tm 9 3900x (pas moins de 12 coeurs disponibles, pour une nanogravure de 7 nm seulement) et comptabilisant 64 Go de RAM ainsi qu'un disque dur d' 1 To SSD NVMe, le AGILE XXL Pro v2 est un serveur au rapport qualité / prix redoutable, répondant aux besoins de tous les professionnels, qu'ils soient éditeurs vidéo, agences de création, ou simplement gamers aguerris, à la recherche d'un serveur aux reins solides, capable d'héberger plusieurs parties et jeux en un seul et même lieu.

Disponible au prix de 94,99 ?HT / mois sans engagement, frais de setup inclus, le AGILE XXL Pro v2 bénéficie de toutes les garanties propres à IKOULA, parmi lesquelles un support technique disponible 24/7, mais aussi des composants testés, certifiés et garantis pendant toute la durée de la prestation. Un service d'infogérance est également proposé, afin de prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures, et ainsi libérer les entreprises des contraintes techniques.

Pour plus d'informations sur cette nouveautés produit, rendez-vous sur notre site

À propos d'IKOULA

Pionnier du Cloud français depuis 1998, IKOULA possède ses propres Datacenters en France, ainsi que deux filiales, en Espagne et aux Pays-Bas. Parce que l'Humain fait partie de son ADN, IKOULA entretient une relation de proximité avec ses clients, et met à leur disposition des équipes d'experts disponibles en 24/7, pour les conseiller et les accompagner dans leurs activités. Les équipes d'IKOULA sont d'ailleurs polyglottes, afin de répondre aux problématiques d'internationalisation de l'ensemble de ses clients, répartis dans plus de 60 pays sur 4 continents.

