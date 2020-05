STALLERGENES GREER : RENFORCE SON OFFRE DE PRODUITS SOUS-CUTANÉS; SOUTIENT SES INVESTISSEMENTS DANS LA QUALITÉ ET L'EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE





Stallergenes Greer, laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des allergies respiratoires, annonce renforcer son offre de produits sous-cutanés (SCIT), et poursuivre l'élargissement de son portefeuille de traitements d'immunothérapie allergénique grâce à un investissement soutenu dans la qualité et l'excellence opérationnelle.

« Stallergenes Greer est déterminée à exécuter sa stratégie avec rigueur et a réalisé d'importantes avancées dans son plan de transformation. Les solides fondamentaux de l'entreprise, ses investissements dans la qualité et son engagement envers l'excellence opérationnelle continuent de porter leurs fruits, comme en témoignent l'augmentation de notre offre de produits sous-cutanés, l'élargissement de notre portefeuille de produits et la consolidation de notre leadership sur différents marchés. Nous pouvons être fiers de nos réalisations et regarder vers l'avenir avec confiance », déclare Michele Antonelli, Directeur général de Stallergenes Greer.

Accélération de la production des produits sous-cutanés (SCIT)

En avril 2020, l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) a levé son injonction, qui portait principalement sur la production de produits sous-cutanés pour la région Europe et International. La production SCIT à Antony (France) reprendra pleinement au cours des prochaines semaines, à commencer par les tests cutanés (Alyostal® prick) pour le diagnostic, et Alustal®, pour le traitement des patients allergiques. La fabrication de produits SCIT aux États-Unis, où Stallergenes Greer demeure le leader du marché, est restée pleinement opérationnelle, celle-ci n'ayant pas été affectée par l'injonction.

Grâce à des investissements soutenus dans ses sites de production internationaux, Stallergenes Greer dispose de technologies de pointe et de process qualité répondant aux normes les plus strictes.

Stallergenes Greer prévoit par ailleurs de proposer d'autres formes injectables (Phostal®) répondant ainsi au besoin des patients dont le profil et le mode de vie nécessitent une option alternative concernant l'accès au traitement et son mode d'administration, des intervalles plus étendus entre les prises ou un meilleur contrôle de l'observance par leur médecin.

Poursuite de l'élargissement du portefeuille de traitements d'immunothérapie allergénique

Stallergenes Greer s'attache à proposer un large éventail de solutions thérapeutiques, adaptées à chaque profil de patient et à chaque marché : thérapies injectables et sublinguales (gouttes, comprimés), venins et tests de diagnostic. Du diagnostic au traitement, son portefeuille de produits offre une garantie d'homogénéité que ce soit en matière de principes actifs et de qualité. Il permet au médecin de choisir le mode d'administration le mieux adapté aux besoins et au mode de vie de son patient.

Sur la seule année 2019, la société a ajouté quinze nouvelles références d'allergènes à son portefeuille de produits sublinguaux Staloral®, et en lancera dix supplémentaires en 2020.

Stallergenes Greer continue également d'enrichir son offre de comprimés, déjà composée d'Oralair® (traitement des allergies aux pollens de graminées), et d'Actair® (traitement des allergies aux acariens) qui est distribué dans certains pays de la région Asie Pacifique.

La société a récemment déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché européen pour son comprimé d'immunothérapie contre l'allergie aux acariens. Ce comprimé est également en cours d'examen par Santé Canada dans le cadre d'une procédure dite de « présentation de drogue nouvelle ».

Stallergenes Greer déploie, avec la plus grande rigueur, sa stratégie consistant à offrir aux personnes souffrant d'allergies un large éventail d'options thérapeutiques personnalisées, afin de proposer un portefeuille étendu et d'être le partenaire privilégié des patients et de la communauté médicale.

A PROPOS DE STALLERGENES GREER Ltd

Stallergenes Greer Ltd, dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) est un laboratoire biopharmaceutique international, spécialisé dans le diagnostic et le traitement des allergies par le développement et la commercialisation de produits et de services d'immunothérapie allergénique. Stallergenes Greer Ltd est la société mère de GREER Laboratories, Inc. (immatriculée aux États-Unis) et de Stallergenes SAS (immatriculée en France).

Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.stallergenesgreer.com/

