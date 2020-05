Pricefx introduit Lightning, la première solution clé en main pour atteindre rapidement l'excellence en matière de tarification





Pricefx, leader mondial des logiciels de tarification dans le cloud, a introduit aujourd'hui Lightning, la première solution clé en main permettant d'atteindre rapidement l'excellence en matière de tarification. Appuyé par les accélérateurs Pricefx, Lightning offre une suite complète d'outils standard d'analyse des prix, de gestion et de CPQ (configuration/prix/devis), pouvant être mis en place en six semaines ou moins. Les clients peuvent accélérer le déploiement de Pricefx grâce à des fonctionnalités de tarification préconfigurées, rapides et faciles à mettre en place.

Les entreprises envisagent de plus en plus d'avoir recours à des logiciels de tarification pour gérer le climat économique actuel. Pourtant, lorsqu'ils essaient d'améliorer leur approche, la courbe d'apprentissage peut être raide avant que les clients ne parviennent à déployer leur nouvelle tarification.

« Mon expérience m'a montré que les entreprises ont souvent du mal à prendre en main les logiciels de tarification, » a déclaré Robert Kugel, premier vice-président et directeur de la recherche chez Ventana Research. « Commencer par une feuille blanche et tenter d'amener l'ensemble des différents acteurs à se mettre d'accord sur la stratégie, les règles, les approches fondamentales et le budget risque de dérailler un projet avant qu'il ne soit lancé. Avec Lightning, Pricefx tente de relever ces défis en proposant des fonctionnalités de tarification préconfigurées et prêtes à l'exploitation. En utilisant une approche dite point-click-deploy, Pricefx Lightning est conçu pour réduire considérablement les obstacles à l'adoption d'une solution de tarification complète. »

Pricefx Lightning offre des modèles de base standard et préconfigurés pour tableaux de bord analytiques, des stratégies de tarification prédéfinies mais flexibles, ainsi qu'une communication en temps réel avec les équipes sur le terrain. En éliminant les frictions liées au déploiement d'une solution de tarification complète, l'approche point-click-deploy de Pricefx permet ainsi aux utilisateurs qui ont simplement besoin d'ajouter des données de se lancer. Cela permet aux organisations de commencer le processus à mi-parcours, en évitant de passer des semaines ou des mois à travailler sur les configurations initiales.

Une fois mis en service, Pricefx permet aux utilisateurs d'affiner et de personnaliser leurs modèles en fonction de leurs propres besoins commerciaux, ce qui permet d'éliminer le coût élevé des cycles de validation consacrés à la définition des exigences de base. Appuyé par Pricefx PriceAnalyzer et Sales Insights Accelerator, Lightning offre un environnement puissant et préconfiguré d'analyse de données avec des tableaux de bord prêts à l'emploi ainsi que plus d'une douzaine de configurations supplémentaires en option. Afin de mieux comprendre leur tarification, il suffit aux utilisateurs de charger leurs données pour découvrir de nouvelles opportunités de croissance et d'amélioration.

Afin de livrer des conclusions fondées sur l'analyse de données, Pricefx Lightning propose une solide fonctionnalité de détermination et de gestion des prix, directement liée aux analyses du client pour faire apparaître instantanément et de manière transparente les résultats de nouvelles informations. L'analyse de données et la gestion sont intégrées de manière native dans la plateforme, ce qui permet de transmettre la stratégie aux équipes de terrain en temps réel. La plateforme de tarification de Pricefx utilise un outil de CPQ (configuration/prix/devis) complet avec flux de travail standard, approbations en ligne, service de chat et de signature électronique, éliminant ainsi tout ce qui pourrait s'opposer à l'excellence en matière de tarification.

« Lightning est un outil de déploiement rapide, unique en son genre et basé sur la technologie, qui vous permet de viser l'excellence en matière de tarification et de stimuler votre mise en oeuvre sans vous ruiner, » a déclaré Marcin Cichon, PDG et co-fondateur de Pricefx. « Dès le début, notre objectif était de faire sauter l'étape de validation de concept afin de permettre aux clients de travailler sur un produit en temps réel. Nous pensons qu'en offrant de la valeur dès le départ, Pricefx peut fournir un point de démarrage avisé permettant aux entreprises de se concentrer sur les améliorations permettant un avantage au niveau concurrentiel ainsi que l'alignement de leurs organisations sur des données réelles et des résultats réels. Avec Lightning, nous pouvons réduire considérablement le délai de rentabilisation et faire en sorte que nos clients soient opérationnels en six semaines. Personne d'autre sur le marché n'est en mesure d'offrir cela. »

Lightning est le résultat de 18 mois de collaboration avec des dizaines de clients dans plus de 10 secteurs verticaux. Son lot standard de préconfigurations, large, polyvalent et flexible, est conçu pour répondre aux besoins d'analyse de données, de gestion et de mise en oeuvre de toute organisation cherchant à améliorer rapidement l'ensemble de ses capacités de tarification.

L'activation de Lightning est gratuite jusqu'en juin 2020 si vous avez disposez d'un abonnement aux trois modules qui appuient la solution PriceAnalyzer, PriceBuilder et QuoteConfigurator. Les clients intéressés peuvent contacter leur représentant Pricefx actuel pour plus d'informations.

À propos de Pricefx

Fondé en 2011 en Allemagne, Pricefx est le leader mondial des logiciels de tarification en mode SaaS. Il propose une suite complète de solutions rapides à mettre en oeuvre, souples à configurer et à personnaliser, et facile à apprendre et à utiliser. Pricefx fournit une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix basée sur une architecture « cloud-native », offrant aux clients des avantages inégalés en matière de valeur temps et de coût total de possession. Ces solutions innovantes sont parfaitement adaptées aux entreprises B2B et B2C de toutes tailles, de tous secteurs, partout dans le monde. Le modèle commercial de Pricefx repose entièrement sur la satisfaction et la fidélisation de la clientèle. Aujourd'hui, Pricefx propose sa « Passion for Pricing » à plus de 100 clients dans plus de 37 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.pricefx.com.

