Des tests de dépistage du virus COVID-19 100% précis sur place pour 10 ? en 13-25 minutes. Partage sécurisé des résultats FRANKD grâce à l'identification numérique Yoti sur téléphone

GeneMe, une société de biotechnologie de premier plan basée à Gda?sk, en Pologne, a développé "FRANKD" - un test rapide, évolutif et fiable du COVID-19 par frottis buccal réalisé sur place en 13 à 25 minutes en moyenne sans intervention de laboratoire. Le test GeneMe FRANKD a été validé de manière indépendante avec une sensibilité de 100 % et une spécificité de 100 % par l'Université de technologie de Gda?sk.

FRANKD nécessite moins de temps pour produire un résultat que le test standard RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) de référence recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Avec le consentement de l'intéressé, les résultats sont automatiquement transmis à l'application d'identité numérique gratuite et sécurisée Yoti. Le test coûtera environ 10 euros pour les entreprises, permettant ainsi de réaliser des tests quotidiens en masse et des tests à l'entrée des maisons de soins, des aéroports, des bureaux et bien d'autres endroits.

Dawid Nidzworski, fondateur et PDG de GeneMe et développeur de FRANKD, a déclaré :

"Nous sommes extrêmement satisfaits de la qualité du test FRANKD et de la contribution qu'il apportera à la lutte contre la pandémie de coronavirus et ses effets néfastes sur la santé publique et la société".

FRANKD est actuellement en pourparlers avec des gouvernements et des entreprises de toute l'Europe pour distribuer des millions de tests au cours des prochains mois, ce qui permettra à des secteurs d'activité essentiels de tester des centaines de milliers d'employés chaque jour, d'aider à comprendre la propagation du virus et de surveiller avec plus de précision le facteur R de l'infection.

Le test utilise une enzyme brevetée plutôt que les réactifs rares actuellement utilisés dans les tests RT-PCR pour produire rapidement un résultat définitif et fiable. FRANKD est donc évolutif avec 5 millions de tests mensuels attendus à partir d'août. L'utilisation d'un appareil d'analyse portable pour amplifier le virus dans l'échantillon garantit une grande précision du test. En juin et juillet, les tests de FRANKD seront traités à l'aide de centaines d'analyseurs existants, capables de traiter 90 tests toutes les 30 minutes, mais GeneMe s'attend à ce que des machines sur mesure et abordables soient disponibles à partir du mois d'août.

Ce qui différencie FRANKD des autres solutions de dépistage viral est qu'il convient pour les tests de masse : 90 personnes peuvent être testées à la fois, toutes les 30 minutes et avec un seul appareil, ce qui réduit drastiquement le coût des tests. Les tests effectués sur place par un personnel formé suppriment les retards et la difficulté d'acheminement des échantillons à traiter aux techniciens de laboratoire. La validation indépendante du test FRANKD est en cours et la certification réglementaire européenne CE est attendue pour début juin.

Le dépistage quotidien du personnel soignant pourrait réduire considérablement la propagation de l'infection dans le secteur des maisons de soins et au-delà. Le dépistage des passagers avant le passage des contrôles de sécurité dans les aéroports pourrait également empêcher la propagation de la maladie pendant le voyage en avion, réduisant ainsi la nécessité d'une quarantaine de masse. Le dépistage quotidien de tous les clients et employés des hôtels pourrait permettre la réouverture des hôtels en réduisant considérablement le risque. Une application web spécifique de Yoti garantira que les 90 tests d'un lot sont attribués de manière unique au bon propriétaire avant d'entrer dans le dispositif d'analyse.

Les personnes utilisent l'application d'identité numérique sécurisée et gratuite Yoti pour se relier à leur test, puis, toujours avec le consentement de la personne testée, le résultat du test numérique sera automatiquement ajouté à leur compte Yoti.. Des organisation, telles que le système national de santé du Royaume-Uni (NHS) délivrent déjà des badges numériques en toute sécurité grâce à la plateforme de gestion de certificats de l'application Yoti. Les personnes peuvent présenter ou partager leurs données inviolables et vérifiées - y compris le résultat de leur test - avec d'autres parties en quelques secondes, que ce soit en personne ou en ligne, via un simple bouton ou en scannant un code QR.

Des mesures anti-fraude sont intégrées dans l'identité numérique réutilisable de Yoti, offrant ainsi une confiance bien supérieure à celle fournie par les documents d'identité physiques traditionnels ou les certificats de santé imprimés. Des reçus de contrôle sont délivrés en toute sécurité à la fois à la personne concernée et au destinataire (individu ou organisation) lorsque les résultats sont partagés à distance. L'application Yoti est actuellement disponible en anglais, en français, en espagnol et en polonais, et le sera prochainement en allemand et d'autres langues.

Kasjan Szemiako, CTO de GeneMe et développeur de FRANKD a déclaré :

"Nous avons choisi Yoti pour sa sécurité, son interface utilisateur et sa réputation. Nous partagerons les résultats du test directement avec Yoti afin de garantir la confidentialité des données et de permettre le contrôle des utilisateurs."

Robin Tombs, Co-fondateur et PDG de Yoti a déclaré :

"Nous sommes ravis que FRANKD ait choisi Yoti pour permettre aux particuliers de gérer les résultats de leur test COVID-19 en toute sécurité sur leur téléphone. Il est primordial de permettre au monde des affaires et du sport de se remettre en marche en sécurité pendant cette pandémie de coronavirus. Choisissez FRANKD avec Yoti".

À propos de FRANKD

Contactez colin@nexd.partners ou rendez-vous sur www.geneme.eu

GeneMe développe, soumet à l'homologation et produit des kits de diagnostic pour la détection du SRAS-CoV-2 et de plus de 240 autres agents pathogènes. Tous les kits sont basés sur la détection directe de l'ARN du virus dans un échantillon.

GeneMe utilise une enzyme spéciale brevetée pour la détection des virus.

Les résultats des tests ont été validés par l'Université de technologie de Gda?sk.

Les résultats du test de sensibilité montrent que le temps moyen de détection pour un échantillon contenant 1 million de copies virales est de 12 minutes 45 secondes, et pour 10 copies virales de 23 minutes 25 secondes. Une étude allemande a rapporté qu'un individu infecté par le COVID-19 présente une moyenne de 670 000 copies virales par frottis pendant les 5 premiers jours de sa maladie. https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/03/08/2020.03.05.20030502.full.pdf

Le test FRANKD de GeneMe nécessite moins de temps pour produire un résultat que le test de référence RT-PCR recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.

Les résultats de la spécificité des tests montrent qu'aucun faux positif n'a été obtenu lors de tests réalisés contre 4 autres coronavirus.

FRANKD - signifie Fast, Reliable, Accurate, No laboratory et disponible sous forme de Kit à utiliser quotidiennement sur place.

Dawid Nidzworski, l'un des co-fondateurs de GeneMe et également le créateur de l'Institut de Biotechnologie et de Médecine Moléculaire (IBMM).

L'Institut de biotechnologie et de médecine moléculaire (IBMM) est une institution de recherche biomédicale indépendante d'excellence. Les champs d'activité de l'IBMM comprennent, entre autres, la biotechnologie, la médecine, les diagnostics, la biologie moléculaire et l'ingénierie des matériaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ibmm.pl

À propos de Yoti

Contactez Covid19@yoti.com ou rendez-vous sur www.yoti.com.

Yoti est une plateforme d'identité numérique et de gestion de certificats permettant aux organisations de vérifier des identités et des certificats fiables en ligne et en personne. Les solutions de Yoti couvrent la vérification d'identité, la vérification d'âge, la signature électronique de documents, la gestion des accès et l'authentification biométrique.

Yoti est certifiée ISO/IEC 27001:2013 pour ses services de vérification d'identité, etcertifiée ISAE 3000 (SOC 2), Type 2, pour ses processus de sécurité technique et organisationnelle. Yotiest une société membre de Secured by Design (Official Police Security Initiative).

