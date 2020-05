WellO2 : les exercices respiratoires avec vapeur par contre-pression contribuent à soulager les symptômes vocaux





L'utilisation d'un appareil respiratoire à vapeur par contre-pression a le potentiel d'améliorer la qualité de la voix, selon une récente étude pilote réalisée en Finlande. Un rapport d'étude est paru dans le Journal of Voice, une publication avec comité de lecture considérée comme la référence mondiale en matière de médecine et de recherches sur la voix.

Le protocole d'une autre étude, qui évalue actuellement les avantages procurés par l'utilisation de WellO2 - un appareil respiratoire à vapeur par contre-pression unique en son genre - auprès de patients présentant des symptômes pulmonaires obstructifs chroniques, a été approuvé par le comité éthique de l'Université de Tampere. Les deux études se concentrent sur les effets de l'entraînement des muscles inspiratoires et expiratoires avec de la vapeur chaude.

Les professionnels de la voix ont trouvé de l'aide

Même avant la parution de l'étude finlandaise, de nombreux professionnels de renom utilisaient WellO2 pour lutter contre leurs problèmes vocaux. Parmi eux, le chanteur du groupe Uriah Heep, Bernie Shaw, a pleinement adopté le dispositif WellO2 (voir le lien ci-dessous).

L'objectif de l'étude pilote finlandaise est de déterminer l'efficacité des exercices respiratoires durant 4 semaines sur des participants atteints de symptômes vocaux. Six femmes non fumeuses, âgées de 49 ans en moyenne et présentant des symptômes vocaux, ont pratiqué des exercices des muscles inspiratoires et expiratoires durant un mois avec la méthode de contre-pression avec vapeur chaude. Des échantillons vocaux ont été mesurés acoustiquement et analysés de manière perceptive suivant l'échelle GRBAS (grade, rugosité, aisance respiratoire, asthénie et tension). Les symptômes vocaux perçus et les efforts indiqués par ces femmes en termes de respiration et de phonation ont ensuite été analysés.

Une respiration nécessitant nettement moins d'efforts, selon les participants

Le score total de l'indice acoustique de qualité de la voix (AVQI) et d'autres sous-éléments, à savoir la brillance et le rapport harmonique/bruit, et le grade, la rugosité et la tension évalués de manière perceptuelle, ont indiqué une amélioration notable de la qualité de la voix. Toutefois, ni la nature ou la fréquence des symptômes vocaux éprouvés, ni l'effort phonatoire perçu ne se sont modifié après les séances d'exercices. Selon les participants, leur respiration nécessitait beaucoup moins d'efforts après les exercices, mais aucun changement significatif n'a été observé avec des mesures respiratoires objectives effectuées à l'aide d'un spiromètre.

Selon l'étude, les exercices avec le dispositif WellO2 ont le potentiel d'améliorer la qualité de la voix. Toutefois, l'étude conclut que les effets de l'utilisation de WellO2 doivent être confirmés par des recherches complémentaires menées auprès d'un plus grand nombre de participants.

Nouvelles études sur WellO2 et les symptômes pulmonaires obstructifs chroniques

Le comité éthique de l'Université de Tampere a récemment formulé un avis positif pour l'étude clinique de WellO2 sur des patients atteints de symptômes pulmonaires obstructifs chroniques. L'équipe teste l'effet du dispositif WellO2 qui fournit la contre-pression durant les exercices des muscles respiratoires. Il existe plusieurs centaines d'études publiées à propos de l'inhalation de vapeur et la respiration par contre-pression. Aucune d'entre elles n'a constaté d'effets secondaires graves dans l'utilisation de ces dispositifs.

Breveté, l'appareil de respiration à vapeur par contre-pression WellO 2 a été mis au point par Hapella Oy, en Finlande. Le dispositif est commercialisé depuis 2016 en tant qu'équipement non médical. Plus de 35 000 unités ont été vendues rien qu'en Finlande. Le dispositif est disponible en pharmacie et dans d'autres commerces, comme les chaînes de fournitures électriques Elgiganten en Suède et Elkjøp en Norvège. Wello2 est également disponible en e-commerce, ainsi que sur diverses plateformes Amazon, comme en Italie et en Allemagne.

Références médicales et liens :

https://wello2.com/blogs/news/wello2-counter-pressure-steam-breathing-helps-with-voice-symptoms

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 mai 2020 à 01:05 et diffusé par :