Premia Partners célèbre le fort rendement du FNB China New Economy et renonce aux frais de gestion du FNB US Treasury Floating Rate

HONG KONG, 17 mai 2020 /CNW/ - Premia Partners, le fournisseur de fonds négociables en bourse (FNB) pour l'Asie, a publié aujourd'hui le communiqué suivant pour informer d'une bonne nouvelle et d'une initiative audacieuse :

Chers clients et amis,

Dans quelques mois, Premia fêtera son quatrième anniversaire.

Alors que le jeune David affronte encore le monde plein de Goliaths, nous aimerions remercier en particulier tous ceux qui nous ont soutenus, encouragés, nous ont fait confiance et se sont associés à nous tout au long de cette aventure. Sans cela, nous ne pourrions pas conserver intacts notre foi, notre courage et notre engagement, convaincus que l'espace des FNB en Asie peut progresser grâce à nos efforts inlassables pour faire la différence.

Récemment, nous avons célébré l'attribution du prix HKEx 2019 « Meilleur rendement - rendement total » pour notre FNB étendard Premia CSI Caixin China New Economy, qui a poursuivi sur sa lancée avec un fort rendement de 8,8 pour cent[1] depuis le début de l'année. Alors que nous continuons à réfléchir à ce que nous pouvons faire de mieux en cette période extraordinaire pour nos clients, nous avons décidé de prendre une décision audacieuse qui nous semble être la bonne chose à faire.

Avec effet immédiat, nous renonçons à notre commission et pouvons financer une partie des frais de tiers[2] du FNB Premia US Treasury Floating Rate (FNB du département du Trésor des États-Unis à taux variable), temporairement jusqu'à la fin de l'année 2020 ou jusqu'à nouvel ordre. Nous espérons que cela fournira à nos clients un outil d'allocation plus significatif dans le contexte actuel des rendements, car nous avançons ensemble en cette période non seulement d'incertitudes, mais aussi d'espoir et d'opportunités.

Portez-vous bien et merci d'être avec nous.

Cordialement, de la part de tous les collaborateurs de Premia Partners

[1] - Rendement de NVA en dollars US au 13 mai 2020 [2] - le ratio de dépenses totales cible, y compris les dépenses de tiers, doit être ramené de 15 à 5 points de base

À propos de Premia Partners | Votre partenaire FNB authentique pour l'Asie

La société Premia Partners a été fondée à Hong Kong en 2016, par un groupe de passionnés convaincus de l'importance d'offrir aux investisseurs des outils d'investissement efficaces. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Premia ou nos FNB couvrant la Chine, les technologies innovantes en Asie, les pays émergents de l'ANASE, le Vietnam, le département du Trésor des États-Unis, rendez?vous sur le site www.premia-partners.com

À propos du FNB Premia CSI Caixin China New Economy (téléscripteurs : 3173.HK/9173.HK) : il suit l' indice CSI Caixin Rayliant New Economic Engine , qui regroupe environ 300 chefs de file des secteurs de la nouvelle économie en Chine, telles que les soins de santé, les produits pharmaceutiques, l'infonuagique, la 5G, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'automatisation industrielle, la technologie, les communications, le commerce électronique, le divertissement interactif à domicile et bien d'autres encore. Sur la base du rendement total de VNA en dollars US, le rendement depuis le début de l'exercice au 13 mai 2020 était de 8,8 pour cent et le rendement de l'année civile 2019 était de 43,4 pour cent.

À propos du FNB Premia US Treasury Floating Rate (téléscripteurs : 3077.HK/9077.HK/9078.HK) : il suit l' indice Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond , et investit dans un panier d'obligations du Trésor des États-Unis à taux variable d'une durée de deux ans qui remettent à zéro leur taux d'intérêt chaque semaine sur la base de la dernière adjudication de bons du Trésor à 90 jours, assumant ainsi le risque de crédit souverain des États-Unis avec une durée effective ultra courte pouvant aller jusqu'à une semaine.

