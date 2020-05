AURAK prévoit d'introduire quatre nouveaux programmes en automne 2020





L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) prévoit d'introduire en automne 2020 quatre nouveaux programmes universitaires qui ont été examinés récemment par l'équipe externe d'examen de la Commission d'accréditation académique au ministère de l'Éducation.

Les nouveaux programmes comprennent une licence en Sciences en Intelligence artificielle et en Science des données, une licence en Arts en Architecture d'intérieur, une maîtrise en Sciences en Ingénierie des infrastructures et une maîtrise en Sciences en Énergie durable et renouvelable.

"Les quatre nouveaux programmes ont été soigneusement examinés afin d'élargir les options de carrière pour les étudiants d'AURAK tout en améliorant le rayonnement de l'Université aux niveaux local et international. Ces programmes de pointe sont à l'intersection de la science et de la technologie", a déclaré le professeur Lee Waller, Doyen adjoint - Bureau de la Gestion des Inscriptions.

L'Intelligence artificielle

Les Émirats Arabes Unis ont lancé une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle (IA), qui comprend un certain nombre d'initiatives visant à utiliser l'IA dans des domaines essentiels tels que l'éducation, les services gouvernementaux et le bien-être des communautés.

La licence en Science en Intelligence artificielle et en Science des données veillera à ce que les diplômés du programme soient bien équipés avec des connaissances et des compétences nécessaires pour répondre aux besoins des marchés mondiaux et locaux, ce qui leur permet de poursuivre une carrière réussie en tant que professionnels en IA et analystes de données.

"L'intelligence artificielle constitue une discipline émergente à la pointe de la science. Ce qui fera d'elle un excellent domaine de carrière dans l'avenir", a déclaré le professeur Waller.

L'Ingénierie des infrastructures

La maitrise en Ingénierie des infrastructures à AURAK vise à être un programme pionnier dans la région du Golfe. Il est conçu pour équiper les professionnels impliqués dans la planification, la conception et la gestion de divers secteurs et systèmes d'Ingénierie des infrastructures, avec des connaissances avancées, des compétences en gestion et en recherche.

L'ingénierie est un autre domaine à forte demande. "En ce qui concerne l'Ingénierie des infrastructures - tous les pays ont besoin d'un personnel qualifié pour développer les infrastructures essentielles à leur viabilité économique. L'un des plus grands défis des pays émergents consiste à habiliter l'ingénierie de leurs infrastructures", a déclaré le professeur Waller.

L'Énergie durable et renouvelable

Le programme de maîtrise en Énergie durable et renouvelable coïncide avec la tendance mondiale vers des sources d'énergie propres et diversifiées et la non-dépendance au pétrole. Il est conçu pour fournir aux étudiants une couverture équilibrée des technologies avancées d'énergie renouvelable. Les étudiants apprendront l'état des ressources d'énergie, leur interaction avec l'environnement, les différentes technologies et techniques des sources d'énergie renouvelable pour la gestion et la conservation de l'énergie, et les aspects économiques de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

Les craintes concernant les conséquences de la dépendance excessive aux combustibles fossiles et les conséquences environnementales de leur combustion signifient que l'intérêt pour les sources alternatives d'électricité n'a jamais été aussi élevé. Dans ce contexte, la décision d'AURAK d'offrir une maîtrise en Science en Énergie durable et renouvelable est susceptible de plaire aux futurs étudiants.

Architecture d'intérieur

La licence en Arts en Architecture d'intérieur a été choisie pour compléter le programme d'architecture pionnier lancé par l'Université il y a six ans. Il préparera les diplômés à appliquer des principes et des techniques artistiques à la planification, la conception, l'équipement et l'ameublement professionnels des intérieurs résidentiels et commerciaux. Le programme vise à offrir un diplôme aux décorateurs d'intérieur capables de devenir architectes d'intérieur.

Le programme d'Architecture d'intérieur vise à élargir et approfondir les cours d'architecture existants à AURAK.

A propos d'AURAK

L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) est une institution publique d'enseignement supérieur à but non lucratif appartenant à l'État. Elle est accréditée par le Ministère de l'Education des Émirats Arabes Unis et a été accréditée par l'Association Méridionale des Universités et des Ecoles sur les Collèges (SACSCOC). Pour de plus amples informations sur l'accréditation d'AURAK, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://aurak.ac.ae/en/about-aurak/accreditation-and-licensure/

Neuf des programmes d'ingénierie d'AURAK sont accrédités par le Comité d'accréditation pour l'ingénierie et la technologie (ABET), l'accréditation mondiale des programmes collégiaux et universitaires en sciences appliquées et naturelles, informatique, ingénierie et technologie d'ingénierie.

AURAK a atteint le Top 50 dans le monde arabe et le dixième aux Émirats Arabes Unis, selon le rapport du Classement mondial des universités - Monde Arabe 2020 publié par l'agence britannique Quacquarelli Symonds (QS).

