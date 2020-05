Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie





GATINEAU, QC, le 17 mai 2020 /CNW/ - En cette Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous reconnaissons qu'au Canada et ailleurs dans le monde les personnes LGBTQ2 continuent de subir de la stigmatisation, de la discrimination et de la violence, simplement parce qu'elles sont elles-mêmes. Cette réalité a des répercussions négatives sur la société, la santé et la situation économique des personnes LGBTQ2 de notre pays.

En l'absence d'une famille biologique qui les soutienne, bon nombre de personnes LGBTQ2 puisent leur force auprès de leur famille choisie. D'ailleurs, le thème retenu cette année au Canada est : « Le soutien de la famille c'est essentiel : aimons nos proches LGBTQ+ ».

Ce thème est particulièrement évocateur dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Nous savons que, malheureusement, certaines personnes LGBTQ2, surtout des jeunes et des aînés, souffrent parce qu'elles sont confinées dans des milieux peu accueillants ou comportant un certain risque.

Aujourd'hui, nous réaffirmons les droits fondamentaux et la dignité inhérente à tout être humain. Chacun mérite de se sentir valorisé et respecté, peu importe son identité, son expression de genre ou qui il aime.

Le gouvernement du Canada est déterminé à mieux soutenir les personnes et les organisations LGBTQ2 au Canada. Le premier ministre Trudeau a présenté des excuses aux personnes LGBTQ2 pour des injustices passées; il y a maintenant une loi contre la discrimination fondée sur l'identité et l'expression de genre; nous avons créé le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2 de 20 millions de dollars (une mesure sans précédent) destiné aux organismes au Canada; et, dernièrement, nous avons présenté le projet de loi C-8 visant à interdire la pratique des thérapies de conversion.

La diversité et l'inclusion renforcent notre pays; elles contribuent à rendre notre société plus dynamique et plus bienveillante. Voilà pourquoi, au nom du premier ministre et du gouvernement du Canada, j'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à communiquer avec leur famille, leurs amis, leurs voisins et leurs collègues des communautés LGBTQ2. Ensemble, nous pouvons bâtir une société où les personnes LGBTQ2 se sentent en sécurité, valorisées et libres d'être elles-mêmes.

SOURCE Patrimoine canadien

