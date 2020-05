Joyeux anniversaire Montréal!





Tourisme Montréal souligne le 378e de la métropole avec des initiatives pour rappeler la créativité de ses citoyens, le cachet de ses espaces et l'espoir du retour

MONTRÉAL, le 17 mai 2020 /CNW Telbec/ - Tourisme Montréal tient à souligner aujourd'hui le 378e anniversaire de Montréal et cela, bien que l'ambiance ne soit pas aux célébrations. Pour l'occasion, et en attendant la relance, l'organisation qui se consacre à la promotion de l'industrie touristique à Montréal invite tous les amoureux de la ville à se rappeler de l'âme créative et passionnée de ses citoyens, de la beauté et de l'unicité de ses espaces et attraits, et de la résilience de tous et chacun en cette période de confinement.

378 ans d'une communauté

Montréal souffle aujourd'hui ses 378 chandelles. Elle continue de bâtir son avenir en écrivant les chapitres de son existence. Le contexte actuel est exceptionnel, mais temporaire, et consacrera assurément le caractère résilient et la personnalité forte de Montréal et des Montréalais.

« Montréal est reconnue par les touristes provenant des quatre coins du monde pour son environnement accueillant. Elle est plus qu'une ville, elle est une véritable communauté - dynamique, généreuse, ouverte d'esprit et innovante. En cette journée de son 378e anniversaire, Tourisme Montréal tient à saluer tous les citoyens qui la composent. Nous vivons une situation difficile, mais les Montréalais demeurent au front pour notamment combattre le virus, prendre soin des nôtres et veiller à notre sécurité collective, mais aussi pour multiplier les efforts à innover, réinventer une nouvelle normalité et préparer la relance. Soyons fiers d'être Montréalais! », a mentionné Yves Lalumière, président et directeur général de Tourisme Montréal.

(Re)Découvrir Montréal un #MTLmoments à la fois

À l'habitude, Montréal est une ville vivante où il fait bon partir à la quête de découvertes et d'incontournables. C'est pour cette raison que Tourisme Montréal a lancé, il y a quelques années, la campagne #MTLmoments. Au travers du site Web de Tourisme Montréal - mtl.org, et de ses médias sociaux, la campagne invite les touristes à destination à partager leurs différents moments préférés à Montréal. Les touristes en planification peuvent également s'en inspirer pour organiser leur séjour dans la métropole en y notant les arrêts indispensables et les emplacements désignés pour un cliché Instagram.

Mini #MTLmoments

En cette période où le tourisme est en pause, Tourisme Montréal vous invite à vous évader un peu, beaucoup... virtuellement, et propose donc aux esprits créatifs un concours des plus originaux. Il suffit de reproduire en miniature, avec des objets de la maison, les endroits qui vous manquent le plus ou qui forment vos meilleurs souvenirs de la ville. Pour vous inscrire au concours, prenez votre chef d'oeuvre en photo et partagez-la sur Instagram, accompagnée du mot-clic #MTLmoments. Vous pourriez gagner un des deux mini-séjours comprenant deux nuitées avec repas du soir à l'Hôtel William Gray, pour revivre votre #MTLmoments après le déconfinement. Les règlements complets du concours se trouvent ici.

Planer sur Montréal, en drone

Afin de remémorer à tous la beauté de la métropole québécoise, Tourisme Montréal a également produit une vidéo spécialement pour son anniversaire. Offrant un point de vue incomparable, les images captées par drone mettent de l'avant la ville sous ses meilleurs angles, à tous moments de la journée. Soutenue par un message empreint d'espoir, la vidéo évoque la préparation de la métropole à reprendre vie, dès que possible.

Pour visionner la vidéo, cliquez ici.



