Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie





OTTAWA, le 17 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie :

« En cette Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, nous nous joignons aux Canadiens et aux gens à travers le monde pour soutenir les droits LGBTQ2. Nous dénonçons également la stigmatisation, la discrimination et la violence qui visent encore aujourd'hui les communautés LGBTQ2 au Canada et ailleurs.

« Au Canada, le thème de cette année, "Le soutien de la famille, c'est essentiel : dites à vos proches LGBTQ+ que vous les aimez", souligne l'importance des réseaux de soutien pour les personnes LGBTQ2. Même en étant simplement eux-mêmes, ils font encore face à des préjugés et à de la discrimination. De plus, le thème met en lumière les gestes simples que l'on peut faire pour témoigner notre solidarité et notre soutien, comme téléphoner ou envoyer un message texte à une personne. Ces gestes peuvent considérablement aider à éliminer les obstacles et à faire du Canada un pays plus accueillant et inclusif pour tout le monde.

« Aujourd'hui, nous tenons également à remercier et à saluer les organisations qui, d'un océan à l'autre, aident à offrir du soutien et un sentiment d'appartenance aux personnes LGBTQ2 du Canada. Pensons notamment à la Fondation Émergence, qui a créé la première journée contre l'homophobie en 2003 et qui continue de sensibiliser la population aux enjeux auxquels les membres des communautés LGBTQ2 font face.

« La pandémie actuelle de COVID-19 est difficile pour tout le monde et a des effets démesurés sur les populations marginalisées, y compris les membres vulnérables des communautés LGBTQ2. C'est pourquoi nous offrons, grâce au Fonds d'urgence pour l'appui communautaire, encore plus de soutien aux organismes de bienfaisance et aux organisations sans but lucratif qui sont au service de nos communautés. Pendant ces temps incertains, il est plus important que jamais de montrer à nos concitoyens que nous sommes tous unis dans cette épreuve.

« Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre davantage de mesures pour les communautés LGBTQ2. Nous avons notamment lancé le Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2. Celui-ci versera des fonds à des organisations LGBTQ2 qui font progresser l'égalité au Canada. En mars, nous avons aussi présenté un projet de loi afin de criminaliser la pratique cruelle et dangereuse de la thérapie de conversion. S'il est adopté, le projet de loi C-8 aidera toutes les personnes au Canada à se sentir libres d'être elles-mêmes.

« Aujourd'hui et tous les jours, j'encourage les Canadiens à contribuer à faire de ce pays un endroit où les personnes LGBTQ2 ne craignent pas de rester elles-mêmes. Nous sommes plus forts quand nous célébrons la diversité et quand tout le monde est libre de profiter pleinement de sa vie. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :