Le gouvernement du Québec souligne la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie





QUÉBEC, le 17 mai 2020 /CNW Telbec/ - En cette journée symbolique, la ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie, Mme Sonia LeBel, tient à rappeler le soutien et la solidarité du gouvernement du Québec envers les communautés lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queers (LGBTQ).

La Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, habituellement célébrée dans une ambiance festive et rassembleuse, se déroule cette année dans un contexte particulier en raison de la pandémie de la COVID-19. Malgré cela, il est important de continuer à poser des actions pour favoriser la pleine reconnaissance des droits des personnes LGBTQ. C'est pourquoi le gouvernement du Québec continue notamment de soutenir les organismes de la diversité sexuelle et de genre dans leur mission.

Rappelons qu'avant d'être célébrée mondialement, cette journée a été initiée au Québec grâce à la Fondation Émergence. En plus de réaliser une campagne de sensibilisation qu'elle partage à travers le monde, la fondation lui attribue une thématique annuelle. Le thème de cette 18e édition, « le soutien de la famille, c'est essentiel », met en lumière l'importance pour les personnes LGBTQ de recevoir l'appui et la bienveillance de leurs proches. La thématique fait écho à cette période difficile que nous traversons, qui peut malheureusement contribuer à un isolement accru des personnes LGBTQ.

« Nous pouvons être fiers collectivement des avancées qui ont mené à une plus grande reconnaissance des droits des personnes LGBTQ. Cela dit, le contexte particulier dans lequel se déroule cette journée nous rappelle l'importance de rester unis et solidaires dans la lutte contre les préjugés et la discrimination à l'égard des communautés LGBTQ. La thématique retenue cette année est d'ailleurs parfaitement à propos. Oui, le soutien de la famille est essentiel en ces temps difficiles pour tous! Soyons vigilants envers les personnes qui vivent des situations d'isolement et aidons-les à traverser cette crise. »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, procureure générale du Québec et ministre responsable de la lutte contre l'homophobie

Pour en savoir plus sur les actions du gouvernement du Québec en matière de lutte contre l'homophobie et la transphobie : www.justice.gouv.qc.ca/homophobie

Pour en savoir plus sur les organismes et les ressources d'aide : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-et-soutien/homophobie-transphobie/

