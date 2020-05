INVITATION - Une première dans Ville-Marie : les Messagers de l'espoir illuminent les murs de Sainte-Marie





MONTRÉAL, le 16 mai 2020 /CNW Telbec/ - Durant la soirée du samedi 16 mai, une projection ambulante toute particulière d'oeuvres artistiques remplies d'espoir illuminera l'arrondissement de Ville-Marie - une façon créative de partager l'art en temps de distanciation sociale et de confinement. Pour l'occasion, les rues du quartier Sainte-Marie promettent d'être colorées pour cette première sortie du projet artistique Messagers de l'espoir, où quatre illustrateurs montréalais (Mathieu Labrecque, Cath Laporte, Francis Léveillé et Pierre-Nicolas Riou) verront leurs oeuvres animées sur les murs de plusieurs lieux symboliques du secteur (résidence pour aînés, CHSLD, centre communautaire, etc.). Une participation toute spéciale des élèves de l'école primaire Garneau égayait cette projection, alors qu'une dizaine d'entre-eux ont pu fièrement admirer leurs dessins être projetés sur les murs de leur école.

QUOI : Projection ambulante d'oeuvres artistiques remplies d'espoir dans les rues de Sainte-Marie, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Opportunité de prise d'images lors du premier arrêt, où une dizaine d'élèves verront leurs dessins projetés sur les murs de leur école. QUI : Thien Vu Dang, fondateur et directeur MAPP_MTL

Jacinthe Pilote, fondatrice de l'éditeur et galeriste montréalais Paperole

Marie-Joëlle Corneau, agente culturelle à la Division de la culture et des bibliothèques pour l'arrondissement de Ville-Marie QUAND : Le samedi 16 mai, dès 20 h 45 Possibilité d'entrevues entre 19 h 30 et 20 h 30

Début des projections dès 20 h 45 OÙ : Le début du parcours se fera à l'école Garneau 1808 Avenue Papineau Montréal QC H2K 4J1

Cette idée originale de l'organisme MAPP_MTL est mise en oeuvre en collaboration et avec le soutien de l'arrondissement de Ville-Marie, sous la direction artistique du collectif d'artistes Les couleurs essentielles et sous la plume de l'auteur et scénariste Guillaume Corbeil. Tous s'associent dans ce projet nommé Messagers de l'espoir, qui poursuit l'objectif d'illuminer les murs de la ville avec des messages de remerciement et d'espoir à partir d'un vélo-projecteur. Cette première sortie du 16 mai sera immortalisée sur vidéo, au rythme d'une pièce spécialement choisie par Alexandra Stréliski.

Afin de respecter les directives sanitaires préconisées par la Direction régionale de santé publique, les citoyens sont invités à sortir sur leur balcon ou à admirer les illustrations par leur fenêtre. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour maintenir un environnement sécuritaire aux artistes et à l'équipe technique durant la performance.

