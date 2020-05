Takeda accélère sa transformation : excellents résultats pour l'exercice 2019 et confiance dans la dynamique de croissance de l'exercice 2020





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502) (NYSE : TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos au 31 mars 2020 (exercice 2019). Entrée dans le cercle restreint des dix premières entreprises biopharmaceutiques mondiales de la recherche et du développement, Takeda démontre sa capacité d'innover et ses valeurs en pleine tourmente du COVID-19 et consolide ses perspectives de réussite à long terme.

Pour l'exercice 2019, son chiffre d'affaires s'élève à 3291 milliards JPY, soit une hausse de 57 % pour la première année complète suivant l'acquisition de Shire.

Avec un bénéfice d'exploitation de plus de 100 milliards JPY, les prévisions pour l'exercice 2019 ont été largement dépassées en dépit de l'effet notable hors trésorerie de l'acquisition.

Le bénéfice d'exploitation de base i a augmenté de 110 % d'une année sur l'autre pour atteindre 962 milliards JPY.

a augmenté de 110 % d'une année sur l'autre pour atteindre 962 milliards JPY. Ayant porté son objectif de synergie des coûts à 2,3 milliards USD, Takeda est en passe d'atteindre ses objectifs de remboursement rapide de la dette tout en poursuivant la cession des actifs non essentiels.

Suivant une forte augmentation de 156 %, les flux de trésorerie ont atteint 968 milliards JPY et permis à Takeda de maintenir sa politique de dividende bien établie de 180 yens par action.

Takeda a réalisé un bénéfice net de 44 milliards JPY au titre de l'exercice 2019.

Pour l'exercice 2020, le bénéfice d'exploitation de Takeda devrait être au moins multiplié par trois et atteindre 355 milliards JPY. La dynamique de croissance de l'entreprise devrait se poursuivre cette année et même accélérer à moyen terme.

Christophe Weber, président-directeur général de Takeda, a fait le commentaire suivant :

« Notre entrée dans l'élite des dix premières entreprises biopharmaceutiques mondiales est l'indice d'une accélération de notre transformation cette année, laquelle nous a permis d'obtenir un ensemble de résultats remarquables. Forte d'une croissance tirée par nos cinq principaux segments d'activité, Takeda fonctionne comme une entité parfaitement unifiée et adapte son empreinte géographique aux débouchés offerts par le marché mondial. Mieux, notre entreprise s'appuie solidement sur des valeurs qui convertissent les avancées scientifiques en médicaments capables d'améliorer la qualité de vie.

« Conformément à ses valeurs, Takeda est aux avant-postes de la lutte contre l'épidémie de COVID-19. À l'origine d'une alliance mondiale dans notre secteur, nous partageons nos formidables capacités en matière de recherche et de développement dans le domaine des thérapies dérivées du plasma, du prélèvement du plasma et de fabrication. Nous avons pour objectif d'unir nos forces à celles d'autres sociétés mondiales et régionales spécialistes du plasma afin d'accélérer le développement du CoVIg-19, une thérapie prometteuse dérivée du plasma pour les patients à risque de complications graves du COVID-19. Les essais cliniques devraient commencer cet été. En cas de réussite, le CoVIg-19 serait l'une des premières options thérapeutiques approuvées. »

« Nos prévisions pour l'exercice 2020 reflètent la confiance qu'inspire la dynamique de croissance de Takeda », a poursuivi Christophe Weber. « Nous tablons sur une nouvelle vague de croissance grâce à des produits candidats prometteurs en phase de recherche et de développement et dont le lancement est prévu dans les cinq années à venir, sans oublier une filière en phase de démarrage qui pourrait transformer notre croissance à long terme. »

FAITS MARQUANTS

Excellents résultats dans un contexte d'accélération de la transformation de Takeda au cours de l'exercice 2019

Résultats déclarés pour l'exercice 2019 clos au 31 mars 2020ii,iii,iv

(en milliards JPY) DÉCLARÉS DE BASE SOUS-JACENTS Exercice 2019 par rapport à l'ANNÉE

PRÉCÉDENTE Exercice 2019 par rapport à l'ANNÉE

PRÉCÉDENTE Chiffre d'affaires 3291,2 + 56,9 % 3291,2 + 56,9 % + 1,6 % en glissement annuel (pro forma) Bénéfice d'exploitation 100,4 - 57,8 % 962,2. + 109,5 % Marge 3,1 % - 8,3 pp 29,2 % + 7,3 pp 28,9 % Bénéfice net 44,2 - 67,3 % 602,2 + 87,4 % BPA (JPY) 28 yens - 79,8 % 387 yens + 52 yens 395 yens Flux de trésorerie disponible 968,0 + 156,0 %

Les cinq principaux domaines d'activité, qui représentent environ 79 % du chiffre d'affaires total de l'exercice 2019, ont connu une croissance de 6 % en glissement annuel sur une base sous-jacente pro forma.

Notre principale thérapie GI, ENTYVIO, notre traitement de l'angiooedème héréditaire rare, TAKHZYRO, sans oublier nos thérapies dérivées du plasma, ont tous connu une forte croissance. Parmi les principaux facteurs ayant contribué à la croissance sous-jacente de l'exercice 2019, citons : ENTYVIO + 33 % (gastroentérologie) ; TAKHZYRO + 318 % (maladies rares) ; NINLARO + 29 % (oncologie) ; TRINTELLIX + 25 % (neurosciences) ; et ALBUMINE/FLEXBUMINE + 20 % (immunologie MDP).

Notre secteur d'activité Immunologie MDP a connu une forte croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de 9 % en glissement annuel. L'expansion réussie des IG sous-cutanées (IgSC) a entraîné une accélération de la croissance du chiffre d'affaires des produits d'immunoglobulines, croissance qui a atteint 17 % au quatrième trimestre sur une base sous-jacente pro forma par rapport à la même période l'année dernière.

Au cours du quatrième trimestre, Takeda a obtenu l'autorisation d'utiliser ENTYVIO (Védolizumab) en Chine pour le traitement des patients souffrant de colite ulcéreuse (CU) et de la maladie de Crohn (MC) de forme modérée à grave.

Avec un bénéfice d'exploitation de plus 100 milliards JPY, les prévisions initiales ont été largement dépassées malgré l'effet notable hors trésorerie de l'acquisition de Shire.

Les synergies de coûts associées aux efficiences des dépenses opérationnelles ont contribué à une augmentation de 110 % du bénéfice d'exploitation de base en glissement annuel pour atteindre près de 1000 milliards JPY (précisément, 962 milliards JPY), et à une amélioration de 7 points de pourcentage de la marge opérationnelle de base sous-jacente, qui est passée de 22 % l'année dernière à 28,9 % pour l'exercice 2019.

Grâce à un important flux de trésorerie disponible de près de 1000 milliards JPY (exactement 968 milliards JPY) dégagés par les opérations et cessions, il a été possible de rembourser 701 milliards JPY de dette et de maintenir un dividende de 180 yens par action, en accord avec la politique de dividende de longue date de Takeda.

Projections pour 2020 : Prévision de maintien de la dynamique de croissance

(en milliards JPY) Exercice 2019 Résultats Exercice 2020 Prévisions sous-jacentsv (Projections de la direction) Chiffre d'affaires 3291,2 3250,0 Faible croissance à un chiffre Bénéfice d'exploitation déclaré 100,4 355,0 Bénéfice d'exploitation de base 962,2 984,0 Croissance élevée à un chiffre Marge de bénéfice d'exploitation de base 29,2 % 30,3 % Entre 30 et 35 % BPA déclaré (JPY) 28 39 BPA des activités de base (JPY) 387 420 Croissance entre 10 et 15 % Dividende annuel par action (Yens) 180 180

Au début de l'exercice 2020, Takeda bénéficie d'une forte dynamique de croissance et entrevoit une accélération de la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent et du bénéfice d'exploitation de base sous-jacent, ainsi que de la marge de bénéfice d'exploitation de base sous-jacente de l'ordre de 35 % à moyen terme.

Pour l'exercice 2020, la société sera moins sensible aux dépenses non monétaires liées à l'acquisition intervenues au cours de l'exercice 2019. En conséquence, le bénéfice d'exploitation déclaré devrait plus que tripler. Takeda prévoit, au titre de l'exercice 2020, une forte croissance à un chiffre du bénéfice d'exploitation sous-jacent et une croissance du bénéfice par action sous-jacent comprise entre 10 et 15 %. Takeda escompte le maintien de son dividende aux actionnaires à concurrence de 180 yens par action.

Les prévisions de la société sont conformes aux attentes de la direction relatives à la poursuite de la dynamique commerciale dans les cinq principaux secteurs d'activité de Takeda, à la croissance du chiffre d'affaires sous-jacent dégagé par nos 14 marques mondiales et à la réalisation accélérée des synergies de coûts. En outre, les prévisions pour l'exercice 2020 reposent sur les hypothèses clés suivantes : i) absence de concurrent supplémentaire 505(b)2 pour le lancement de VELCADE sous-cutané aux États-Unis au cours de l'exercice 2020, ii) absence de répercussions d'éventuelles cessions autres que celles déjà divulguées par Takeda, et iii) attentes de la direction relatives au COVID-19.

À ce jour, l'épidémie mondiale de la nouvelle maladie infectieuse à coronavirus COVID-19 n'a pas eu de conséquences graves sur les résultats financiers de Takeda, malgré les perturbations ayant affecté les activités, ainsi que l'indique le rapport de Takeda pour le trimestre et l'exercice clos au 31 mars 2020, publié aujourd'hui. Sur la foi des informations actuellement disponibles, Takeda estime que ses résultats financiers pour l'exercice 2020 ne seront pas bouleversés par le COVID-19. Les prévisions pour l'exercice 2020 traduisent cette conviction. Toutefois, la situation provoquée par le COVID-19 demeure très instable. Son évolution au cours de l'exercice 2020, y compris l'apparition de nouveaux foyers de COVID-19, des confinements supplémentaires ou leur prolongation, un confinement généralisé ou d'autres mesures gouvernementales sur les principaux marchés, pourrait entraîner ou aggraver des perturbations sur les activités de Takeda, provoquant, par exemple, un fléchissement de la demande pour les produits Takeda, des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou des retards importants dans ses programmes d'essais cliniques. S'ils se produisent, ces événements pourraient entraîner de nouvelles répercussions sur les activités, les résultats d'exploitation ou la situation financière de Takeda, ce qui se traduirait par d'importants écarts par rapport aux prévisions de Takeda pour l'exercice 2020.

Actualités stratégiques : Une transformation durable pour entrer dans l'élite des dix premières entreprises biopharmaceutiques mondiales

Les résultats de l'exercice 2019 de Takeda traduisent l'ampleur de notre transformation sur plusieurs années. Depuis l'exercice 2014, Takeda est passée du top 20 au top 10 des sociétés biopharmaceutiques mondiales, son chiffre d'affaires ayant quasiment été multiplié par deux pour atteindre 3291 milliards JPY. La marge de bénéfice d'exploitation de base sous-jacente a fait un bond de 12 points de pourcentage au cours de cette période et suit une trajectoire à moyen terme orientée vers les niveaux les plus élevés du secteur.

Les perspectives de Takeda s'appuient sur une plateforme commerciale mondiale transfigurée et sur un moteur d'innovation bénéfique pour les patients et ajoutant de la valeur pour les actionnaires. La société concentre son activité sur cinq secteurs clés : la gastroentérologie (21 % des ventes de l'exercice 2019), les maladies rares (20 %), les thérapies dérivées du plasma (12 %), l'oncologie (13 %) et les neurosciences (13 %). Ces activités exploitent des marques en pleine croissance et une solide filière de thérapies prometteuses dans ces domaines.

L'empreinte géographique de Takeda est en complète harmonie avec les possibilités de croissance de l'industrie biopharmaceutique mondiale : États-Unis (48 % des ventes de l'exercice 2019), Japon (18 %), Europe et Canada (20 %) et marchés émergents en pleine croissance (14 %). L'augmentation de notre taille consolide notre position concurrentielle et notre plateforme de croissance par le développement et la fourniture de thérapies innovantes sur des marchés géographiques clés.

Des progrès significatifs dans les programmes de synergies de coûts, de désendettement et de cession

À ce jour, l'intégration de Shire est presque achevée. Takeda fonctionne désormais comme une entité parfaitement unifiée. Nous avons fait passer notre objectif annuel de synergies des coûts de 2 milliards USD à 2,3 milliards USD à la fin de l'exercice 2021. Nous avons d'ores et déjà réalisé 1,1 milliard USD d'économies. Takeda a remboursé 701 milliards JPY de dette au cours de l'exercice 2019, y compris 230 milliards JPY de paiements anticipés, ce qui a permis de réduire le ratio dette nette / BAIIA de 4,7 au 31 mars 2019 à 3,8 au 31 mars 2020. Le programme de cession de 10 milliards USD de la société est en bonne voie, avec cinq transactions d'une valeur de 7,7 milliards USD réalisées ou annoncées à ce jour.

Nouvelle vague de croissance avec une solide filière en recherche et développement

Takeda a élaboré un moteur de recherche et développement de premier plan, à la pointe de la technologie, fondé sur ses capacités de recherche internes, tout en s'engageant activement auprès des écosystèmes innovants du monde entier pour que le progrès scientifique soit synonyme de médicaments hautement innovants.

Les principaux moteurs du lancement de nouveaux produits sont les 12 nouvelles entités moléculaires (NEM) uniques de la première vague, qui représentent plusieurs thérapies potentielles les meilleures de leur catégorie, dont le lancement est prévu pour l'exercice 2024 et visant des ventes potentielles maximales de 10 milliards USD. Notre moteur de recherche fait rapidement progresser des thérapies de nouvelle génération conçues pour offrir aux populations ciblées ayant de grands besoins non satisfaits, un potentiel transformatif ou curatif à l'horizon de l'exercice 2025. Fondés sur des cibles à validation humaine forte, ces programmes constituent des modalités diverses et s'appuient sur de nouvelles capacités de la plateforme en matière de thérapie cellulaire, de thérapie génique et de sciences des données.

14 marques mondiales et plus de 20 études pivots en cours pour de nouvelles indications / zones géographiques.

Expansion en Chine avec pas moins de 15 autorisations prévues au cours des cinq années à venir.

12 NEM les meilleures de leur catégorie avec une autorisation potentielle jusqu'à l'exercice 2024 et neuf études en cours permettant l'homologation.

Une croissance soutenue (exercice 2025 et au-delà) grâce à environ 30 NEM en phase précoce de développement clinique et à des plateformes de nouvelle génération.

Accord pour 38 nouvelles collaborations en matière de recherche et développement avec des entreprises de biotechnologie et des universités au cours de l'exercice 2019, qui s'ajoutent aux plus de 200 partenariats déjà en place.

