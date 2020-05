Le premier ministre annonce une augmentation annuelle de l'Allocation canadienne pour enfants





OTTAWA, le 16 mai 2020 /CNW/ - Depuis le lancement de l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) il y a quatre ans, l'ACE a aidé à mettre plus d'argent dans les poches de 9 familles canadiennes sur 10. De plus, elle a contribué grandement à réduire la pauvreté chez les enfants à travers le pays. Maintenant, plus que jamais, les familles de la classe moyenne qui travaillent fort comptent sur l'ACE pour les aider à assumer les dépenses supplémentaires liées à l'éducation de leurs enfants.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que l'ACE sera bonifiée une fois de plus en juillet afin de suivre l'augmentation du coût de la vie et d'aider les familles à élever leurs enfants.

Ce soutien supplémentaire non imposable aidera notamment les familles à acheter de la nourriture et des vêtements et à organiser des activités qu'elles peuvent faire ensemble à la maison. L'augmentation sera en place pour la période de 2020?2021. La prestation annuelle maximale passera à 6 765 dollars par enfant âgé de moins de 6 ans et à 5 708 dollars par enfant âgé de 6 à 17 ans.

Cette augmentation s'ajoute au versement spécial unique de l'ACE annoncé par le premier ministre plus tôt ce mois-ci. Celui-ci aidera les familles à gérer les pressions supplémentaires liées à la COVID-19. Le 20 mai 2020, cette mesure spéciale donnera aux familles qui touchent déjà l'ACE un montant supplémentaire de 300 dollars par enfant. Cela équivaut à un soutien supplémentaire d'environ deux milliards de dollars à l'échelle du pays pour aider les familles à traverser cette période difficile.

Citations

« Élever des enfants coûte cher. Nous avons donc créé l'Allocation canadienne pour enfants pour aider les parents à subvenir aux besoins de leurs familles. Qu'elle serve à acheter de la nourriture ou de nouveaux vêtements ou encore à organiser des activités à la maison, ce soutien supplémentaire aidera les parents à gérer leurs dépenses quotidiennes et à relever les défis particuliers que pose la COVID?19. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous mettons plus d'argent dans les poches des familles canadiennes pour les aider à faire face aux impacts de la COVID-19 et les coûts liés à l'éducation de leurs enfants. L'augmentation de l'ACE témoigne de l'engagement du gouvernement à apporter un soutien continu aux familles et démontre à quel point nous tenons à investir dans ceux qui en ont le plus besoin - nos enfants. »

-- L'hon. Ahmed Hussein, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits saillants

En 2016, le gouvernement du Canada a mis en place l'ACE, une prestation pour enfants plus généreuse, plus simple et non imposable versée aux gens qui en ont le plus besoin.

a mis en place l'ACE, une prestation pour enfants plus généreuse, plus simple et non imposable versée aux gens qui en ont le plus besoin. L'ACE est un versement mensuel fait aux familles admissibles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants de moins de 18 ans.

Exemples de paiements pour l'année de prestations 2020-2021 :

Une famille monoparentale ayant un enfant de moins de 6 ans et gagnant 25 000 dollars bénéficiera d'un montant additionnel de 126 dollars . Cela représente un nouveau total annuel de 6 765 dollars .

Une famille de deux parents ayant deux enfants de 4 ans et de 9 ans et gagnant 55 000 dollars recevra 174 dollars de plus. Cela représente un nouveau total annuel de 9 329 dollars .

Une famille de deux parents ayant deux enfants de moins de 6 ans et gagnant 90 000 dollars bénéficiera d'un montant additionnel de 136 dollars . Cela représente un nouveau total annuel de 7 322 dollars .

