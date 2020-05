Déclaration de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada au sujet de la COVID-19





OTTAWA, le 16 mai 2020 /CNW/ - Au lieu de faire sa mise à jour quotidienne aux médias en personne, la Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a émis la déclaration suivante aujourd'hui :

« En date du samedi 16 mai, il y a 75 004 cas de COVID-19 confirmés, qui comprennent 5 595 décès et plus de 37 274 personnes rétablies (50 %). Jusqu'à ce jour, des laboratoires partout au Canada ont fait passer un test de dépistage de la COVID-19 à plus de 1 265 000 personnes; environ 6 % d'entre elles ont obtenu un résultat positif. En moyenne, de 26 000 à 28 000 personnes sont soumises à un test de dépistage chaque jour. Ces résultats correspondent à notre connaissance actuelle de la situation, mais ils changent rapidement. J'invite tous les Canadiens à consulter la page Canada.ca/le-coronavirus pour obtenir les renseignements les plus récents.

Je sais que la pandémie et les mesures sanitaires mises en place pour contenir la propagation du virus ont causé beaucoup de soucis à la population canadienne. Pendant le week-end de la fête de la Reine, les Canadiens seront nombreux à sortir pour profiter des températures plus chaudes et des espaces et services qui leur étaient interdits depuis de nombreuses semaines. Bien que cela rende compte des progrès encourageants que nous avons faits en tant que nation, je réitère l'importance de profiter du relâchement des mesures de façon responsable.

Pendant la reprise des activités dans les provinces et territoires, il est primordial pour tous les Canadiens de ne pas perdre de vue à quel point il est important de sortir prudemment, ce qui signifie maintenir un éloignement physique de deux mètres entre soi et les autres, et continuer de se laver les mains fréquemment. Selon l'importance de la présence de la COVID?19 dans votre région, les autorités locales pourraient recommander le port d'un masque non médical ou d'un couvre-visage comme protection additionnelle là où il vous serait impossible d'observer la consigne d'éloignement de deux mètres -- comme dans les transports en commun, par exemple. Pour connaître les dernières directives applicables à votre région, continuez de vous renseigner auprès des autorités de santé publique locales, provinciales ou territoriales.

La COVID-19 est une crise sanitaire mondiale qui continue de sévir. Même si le nombre de cas commence à baisser un peu partout au Canada, il reste des régions où le virus se propage activement. C'est une partie délicate du périple. Nous devons continuer à jouer notre rôle pour étouffer les dernières braises de la COVID?19 tout en nous protégeant et en nous soutenant les uns les autres, et en veillant à ne pas compromettre les progrès réalisés jusqu'ici. »

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

