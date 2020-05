Avis aux médias - Le spectacle doit continuer - les arts de la scène et les enjeux de culture en temps de pandémie





GGconversations avec Yannick Nézet-Séguin

OTTAWA, le 16 mai 2020 /CNW/ - Dans le cadre de la série novatrice présentant des Canadiens exceptionnels dans divers domaines d'intérêt, Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, tiendra une discussion virtuelle avec Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain de Montréal et directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie et pour le Metropolitan Opera de New York (MET).

Le mercredi 20 mai 2020 à 15 h, la discussion ayant pour thème « Le spectacle doit continuer - les arts de la scène et les enjeux de culture en temps de pandémie » sera centrée sur les communautés des arts et de la culture durant cette période sans précédent, ainsi que sur les défis uniques que doivent relever les interprètes et les créateurs. La discussion comprendra deux séances de 30 minutes séparées par un intervalle de 30 minutes. La première séance débutera à 15 h et se déroulera en français, tandis que la deuxième séance débutera à 16 h et se déroulera en anglais.

Les Canadiens sont invités à poser leurs questions à la gouverneure générale ou à Yannick Nézet-Séguin sur l'une des plateformes de médias sociaux de la gouverneure générale : Twitter, Instagram et Facebook @GGJuliePayette.

Vous pourrez aussi poser des questions en direct durant la conversation; nous voulons vous entendre!

La discussion en français sera diffusée en direct à https://www.gg.ca/fr/ggconversations

La discussion en anglais sera diffusée en direct à https://www.gg.ca/en/ggconversations

