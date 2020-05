L'International WELL Building Institute lance la notation WELL Sécurité sanitaire pour l'exploitation et la gestion d'installations de sites sportifs et de divertissement





L'International WELL Building Institute (IWBI), le principal organisme de certification mondial pour les bâtiments sains, a annoncé aujourd'hui le lancement de la notation WELL Sécurité sanitaire pour l'exploitation et la gestion d'installations, une notation vérifiée par des tiers, fondée sur des données probantes, axée sur des politiques opérationnelles, des protocoles de nettoyage et la conception de stratégies pour répondre à un environnement post COVID-19. Un conseil consultatif composé de leaders des secteurs du sport et du divertissement fera progresser l'achèvement de la notation WELL Sécurité sanitaire spécifique à ces sites. La nouvelle notation WELL Sécurité sanitaire s'appliquera également à tout un éventail d'autres types d'installations et secteurs de marché comme, entre autres, les bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les entrepôts, l'industrie, les cinémas, les espaces de loisirs, les restaurants et les écoles.

La notation WELL Sécurité sanitaire est conçue pour aider les propriétaires et les opérateurs à fournir les conseils et le processus de vérification tiers nécessaires pour s'adapter aux considérations en matière de santé et de bien-être dans un monde post COVID-19. Tenant compte des consignes sur la transmission du COVID-19 et d'autres maladies respiratoires développées par les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), l'Organisation mondiale de la santé, le Département de la Santé et des services sociaux conformément à la loi américaine sur la santé et la sécurité au travail (OSHA), les National Institutes of Health (NIH), des établissements d'enseignement et de recherche de premier plan, des réflexions du groupe de travail de l'IWBI sur le COVID-19 et des principes de base déjà établis par la norme WELL Building Standard de l'IWBI, le programme fournit une source centralisée et une instance dirigeante pour valider les efforts déployés par les propriétaires et les opérateurs.

« Des commentaires critiques des principaux intervenants du secteur sont essentiels pour l'amélioration et la poursuite du développement de la notation WELL Sécurité sanitaire », a déclaré Rick Fedrizzi, président et directeur général de l'IWBI. « En collaborant avec l'industrie et avec des experts en matière de santé publique, de possession, d'exploitation et de gestion d'installations, de politiques, de protocoles de nettoyage, de conception de bâtiments et spatiale, nous sommes en mesure de faciliter une transformation plus large du marché et de repenser entièrement la manière dont les propriétaires et les opérateurs peuvent s'adapter pour être plus résilients alors que nous sortons de cette pandémie mondiale. Nous sommes ravis d'accélérer ce programme pour les sites sportifs et de divertissement et que l'industrie se soit pleinement engagée à relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. »

Le groupe de travail de l'IWBI sur le COVID-19, qui est composé de plus de 500 experts en santé publique, virologues, responsables gouvernementaux, universitaires, chefs d'entreprise, architectes, designers, spécialistes du bâtiment et professionnels de l'immobilier, a été créé au début de la pandémie pour développer des directives pour la prévention et la préparation, la résilience et la reprise en réponse aux préoccupations sur la transmission des pathogènes. Parmi les membres du groupe de travail figurent le Dr Richard Carmona, 17e directeur du service de santé publique des États-Unis, le Dr Risa Lavizzo-Mourey, ancienne présidente-directrice générale de la Robert Wood Johnson Foundation, le Dr Jonathan Fielding de l'UCLA et le scientifique de l'environnement Allen Hershkowitz, PhD. Les inscriptions dans le cadre de la norme WELL Building Standard, première norme pour l'immobilier sain, ont déjà dépassé les 500 millions de pieds carrés dans 61 pays depuis la création de cette norme. Le mouvement WELL Building a été davantage amplifié par plus de 10 000 professionnels accrédités (PA) WELL et des déclarants dans le monde entier.

« Compte tenu des défis actuels liés à la pandémie de COVID-19, les secteurs du sport et du divertissement vont changer à jamais », a déclaré Tim Leiweke, PDG du groupe Oak View, un spécialiste mondial des sports et du divertissement. « Nous sommes ravis de contribuer à la réouverture de sites avec l'International WELL Building Institute, le principal porte-drapeau et organisme de certification au monde pour les bâtiments sains, et de fournir des conseils sur la meilleure manière d'assurer que les personnes puissent retourner en toute sécurité dans les installations sportives et de divertissement cette année. Nous sommes impatients de travailler avec l'IWBI et les autres entreprises partenaires pour garantir que l'industrie dispose des outils, formations et normes industrielles de calibre mondial nécessaires pour offrir un environnement à la fois sûr et accueillant à tous les joueurs, artistes, personnels accompagnants, employés des sites et fans. »

« Pour ce qui concerne la désinfection et la propreté des sites sportifs et de divertissement et l'aide pour assurer la tranquillité d'esprit du public, les deux choses que nous avons entendu le plus souvent sont le désir d'un consensus au niveau industriel et le soutien de la science », a affirmé Mike Biggs, vice-président des partenariats dans les domaines du sport et du divertissement chez Jani-King, un leader mondial dans le secteur du nettoyage commercial. « Avec le soutien et l'expertise de l'IWBI et du groupe de leaders réunis à ce jour et qui nous rejoindront dans les prochaines semaines, je suis convaincu que ce groupe accomplira ce que recherchent les secteurs du sport et du divertissement et d'autres secteurs de marché. »

La participation au programme nécessitera la soumissions de politiques, protocoles et stratégies en vue de l'examen de documents par des tiers et d'une vérification annuelle de conformité. La notation WELL Sécurité sanitaire, qui sera lancée en juin, tirera profit des contributions considérables réunies dans le cadre du Conseil WELL sur les sites sportifs et de divertissement nouvellement créé, un groupe diversifié composé de leaders du secteur en première ligne en matière de propriété, d'opérations et de design. Les projets actuellement enregistrés chez WELL et les participants au WELL Portfolio peuvent obtenir la notation WELL Sécurité sanitaire dans le cadre de leurs efforts de certification déjà établis.

« Relancer les secteurs du sport et du divertissement figure parmi les défis les plus complexes engendrés par la pandémie de COVID-19, tant au niveau social que biologique. Y parvenir fait partie des objectifs les plus désirés par le public », a affirmé le Dr Allen Hershkowitz, président de Sport and Sustainability International et conseiller en sciences de l'environnement des New York Yankees. « Les efforts de l'IWBI visant à contribuer à assurer que tous les intervenants ? fans, publics, joueurs, artistes, personnel et communauté médicale dans son ensemble ? aient confiance qu'un site sportif ou de divertissement a pris les précautions vérifiables qui s'imposent sont d'une importance primordiale. »

Parmi les membres fondateurs du Conseil WELL sur les sites sportifs et de divertissement figurent, entre autres :

Coprésidents

Dr Richard Carmona - 17e directeur du service de santé publique des États-Unis

Tim Leiweke - PDG du groupe Oak View

Doug Behar, vice-président directeur et directeur des opérations relatives aux stades des New York Yankees

Tim Romani - PDG de CAA ICON

Mike Biggs - vice-président des partenariats dans les domaines du sport et du divertissement chez Jani-King

Bill Rhoda - président de la planification mondiale chez Legends

Dr Allen Hershkowitz - conseiller en sciences de l'environnement des New York Yankees

Membres du conseil consultatif

Al Guido - président des S49ers de San Francisco

Scott O'Neil - PDG des 76ers et des NJ Devils

Amy Latimer - présidente de TD Garden

Rob Matwick - vice-président exécutif des activités commerciales des Texas Rangers

Scott Jenkins - directeur général du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta

Darryl Benge - vice-président exécutif de l'Amalie Arena du Tampa Bay Lightning et directeur général du stade

Charles Attal - PDG de C3 Presents

Donna Orender - ancienne présidente/commissaire de la WNBA, ancienne membre du bureau du Commissaire pour le PGA Tour

Andy Major - vice-président des opérations et de l'expérience client pour les Buffalo Bills et le New Era Field

Chris DeVolder - directeur principal de HOK

Tod Leiweke - président-directeur général de l'équipe de la LNH à Seattle

Chris Granger - gouverneur des Red Wings de Détroit et PDG de Ilitch Holdings

Brian Bishop - vice-président directeur de l'Inter Miami CF

Len Komoroski - PDG des Cavaliers de Cleveland et de la Rocket Mortgage Field House

Jon Miller - ancien PDG d'AOL, ancien dirigeant de la NBA et membre du conseil de la WSL

Michael Dohnert - directeur principal des opérations Ballpark pour les Mets de New York

Sean Decker - vice-président exécutif Sport et divertissement au Globe Life Field

Dr Michael Philpott - directeur exécutif de European Healthy Stadia Network

Joanna Deagle - directrice générale du Centre for Access to Football in Europe

Julia Palle - présidente de Sport and Sustainability International

Dr Madeleine Orr - fondatrice et codirectrice de Sport Ecology Group

Gary Green - PDG d'Alliance Sports

Tim Robbie - directeur général du stade de l'Inter Miami CF

Pierluigi Zacheo - fondateur de MyStadium

Dr Russell Seymour - directeur général de la BASIS (British Association for Sustainable Sport)

Dr Brian McCullough - de l'université A&M du Texas

David Mayer - cofondateur de Two Owls Partners in Sustainability

Robin Raj - fondateur et directeur exécutif de la création du groupe Citizen

Keith Friedenberg - vice-président exécutif d'Endeavor Analytics

Chris Carver - directeur Monde de Populous

Ron Turner - directeur de Gensler Sports

Stephen P. Ashkin - président du groupe Ashkin

Simon Lewis - directeur de Team Planet

Gabriel Krenza - fondateur de BlackWolf Expeditions

Ed Bosco - directeur général de ME Engineers

