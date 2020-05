COVID-19 : Le réseau de Vidéotron était prêt à répondre aux besoins essentiels des Québécois.





MONTRÉAL, le 16 mai 2020 /CNW Telbec/ - Vidéotron a démontré au cours des dernières semaines que son réseau était solide et capable de soutenir une utilisation qui dépasse largement les standards habituels. La crise actuelle met en évidence toute l'importance qu'ont les investissements dans les infrastructures.

« Nous avons démontré que notre réseau était solide et que celui-ci était prêt à faire face à la situation actuelle. Au courant des dernières semaines, nos équipes ont travaillé d'arrache-pied afin de permettre au Québécois de rester connectés avec leurs proches. Je suis très fier de la qualité du réseau que nous avons bâti grâce au talent et au savoir-faire de nos employés au fil des années », a déclaré Mohamed Drif, Vice-président principal et chef de la direction technologique chez Vidéotron.

Les événements historiques que nous traversons actuellement ont changé nos modes de vie et nos habitudes de consommation. Plus que jamais, les services de Vidéotron ont été sollicités alors que les Québécois se sont tournés vers ses services pour se divertir, pour travailler, pour s'informer, pour rester connectés avec leurs proches et permettre à notre économie de continuer de tourner.

Quelques statistiques intéressantes

La plus haute pointe d'utilisation internet fut enregistrée le 13 avril alors qu'une hausse de 50% a été constatée.

Vidéotron a enregistré une augmentation moyenne de 40% du nombre d'appels en téléphonie mobile. Le plus grand nombre d'appels a été enregistré le 23 mars dernier alors qu'une hausse de 66% a été observée.

Le contenu sur demande est plus populaire que jamais chez les clients de Vidéotron. Une augmentation moyenne de 33% de consultation sur ses plateformes Helix et illico a été observée depuis le début des mesures de confinement. Le plus grand nombre de visionnements a été enregistré le 5 avril dernier alors que 1.12M de contenus ont été visionnés au courant de la journée. Rappelons que Vidéotron a mis à la disposition de ses clients, une multitude de contenus sur demande exclusifs, et ce, gratuitement.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 mars 2020, Vidéotron comptait 1 512 100 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 471 700. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 735 900 clients abonnés à ses services par modem câble au 31 mars 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 369 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 000 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron

Pour les dernières nouvelles | corpo.videotron.com

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 16 mai 2020 à 10:00 et diffusé par :