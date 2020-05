L'Ordre des CRHA salue la bonification du PACME





MONTRÉAL, le 16 mai 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines tient à saluer la bonification de 50 millions de dollars du Programme actions concertés pour le maintien en emploi (PACME) annoncé hier par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, CRHA.

Rappelons que le PACME soutient les organisations en offrant un remboursement des dépenses liées au développement des compétences et aux activités de gestion des ressources humaines. Depuis son lancement, ce programme a fait l'objet d'un fort intérêt de la part des entreprises du Québec. Cette bonification est donc accueillie très favorablement par l'Ordre des CRHA; elle permettra à encore un plus grand nombre d'en bénéficier.

La situation actuelle engendre des besoins précis de formation et est également propice au développement des compétences d'avenir des employés. Cette pause est une occasion pour former les employés en misant sur leur polyvalence et agilité afin de les préparer à la reprise économique.

« Alors que bon nombre d'organisations vivent une période de ralentissement des activités, il est important de saisir l'opportunité de se concentrer sur le développement des compétences des travailleurs. C'est en investissant dans les personnes que nous favorisons la pérennité de nos organisations et améliorons leur compétitivité en vue de la reprise économique. » souligne Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

À propos de l'Ordre

Regroupant 11?000 membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des employés. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

