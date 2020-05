Demand Driven Technologies ouvre un bureau en Europe





Demand Driven Technologies (DD Tech), l'entreprise à l'origine de la méthodologie Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP), a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'un bureau près de Bordeaux, en France. Bordeaux est une ville très dynamique, à la pointe des nouvelles technologies et des meilleures pratiques en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, avec une desserte aérienne et des liaisons ferroviaires à grande vitesse aisées vers toute l'Europe.

« Historiquement, comme nous avons été le premier fournisseur de solutions pilotées par la demande à être présent en France, il était logique d'y implanter notre premier bureau européen », a déclaré Erik Bush, PDG de Demand Driven Technologies. « Ce bureau nous permet de bénéficier d'un accès facile à d'autres pays européens et africains et va améliorer notre capacité à collaborer avec nos clients et nos partenaires d'implémentation à travers le monde. »

Le bureau sera dirigé par Bernard Milian qui est un dirigeant reconnu dans les mouvements pilotés par la demande grâce à son travail avec Agilea Conseil. M. Milian est professionnel et consultant depuis plus de trois décennies et est habilité par le Demand Driven Institute pour les programmes DDP et DDL. Isabelle Jollet va également rejoindre le bureau européen de DD Tech. Mme Jollet travaille depuis plus de deux décennies dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et est titulaire d'une certification CDDP décernée par l'International Supply Chain Education Alliance. Elle est également prévisionniste professionnelle certifiée. À eux deux, ils comptent à ce jour plus de 30 implémentations de la méthodologie DDMRP au sein d'AGILEA, le partenaire historique de DD Tech en France. D'autres membres de personnel rejoindront le bureau au cours des prochaines semaines.

« À l'heure de la grave crise que représente la pandémie de COVID-19 à travers le monde, nous avons été inspirés par la débrouillardise de nos clients qui continuent de faire avancer les implémentations malgré le télétravail et les restrictions de voyage », a poursuivi M. Bush. « Nous inaugurons notre bureau européen pour soutenir plus efficacement nos clients existants et nous positionner pour un retour à une activité normale plus tard dans l'année. »

À propos de Demand Driven Technologies

Demand Driven Technologies est le fournisseur de Replenishment+®, la première solution logicielle conforme à la méthodologie DDMRP la plus fréquemment déployée sur le marché. L'entreprise a été fondée en 2011 avec pour objectif spécifique de permettre à ses clients travaillant dans les domaines de la production et de la distribution d'atteindre une performance révolutionnaire à travers l'application des tactiques et des technologies Demand Driven. Pour de plus amples informations : www.demanddriventech.com.

