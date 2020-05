Aider l'industrie laitière à atténuer les répercussions de la COVID-19





OTTAWA, le 15 mai 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille activement pour aider nos producteurs et nos transformateurs laitiers pendant cette pandémie et veiller à ce que les Canadiens continuent d'avoir accès à de bons aliments abordables.

Le 5 mai, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le gouvernement avait l'intention de modifier la Loi sur la Commission canadienne du lait et d'augmenter la limite d'emprunt de la Commission canadienne du lait (CCL) de 200 millions de dollars pour permettre le stockage temporaire de fromage et de beurre et éviter le gaspillage. Le Parlement a adopté aujourd'hui ces modifications qui feront passer la limite supérieure d'emprunt de la CCL de 300 à 500 millions de dollars.

La pandémie de COVID-19 a causé des fluctuations importantes de la demande de nombreux produits laitiers et malheureusement, les producteurs laitiers n'ont eu d'autre choix que de jeter une partie de leur lait. Les intervenants de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie laitière travaillent étroitement avec les offices provinciaux de commercialisation pour garantir que les Canadiens continuent d'avoir accès à une grande variété de produits laitiers, tout en mettant en oeuvre des mesures pour réduire leur production de façon temporaire.

La CCL joue un rôle de régulateur important dans notre système de gestion de l'offre, qui permet au secteur laitier d'arrimer son offre à la demande. L'augmentation de sa capacité d'emprunt lui permettra d'acheter et de stocker une plus grande quantité de beurre et de fromage. Les modifications iront de pair avec les programmes existants de la CCL en aidant l'industrie à gérer les excédents de lait et en fournissant un soutien essentiel au maintien d'une solide chaîne d'approvisionnement.

Citation

« Grâce à sa capacité d'emprunt accrue de 200 millions de dollars, la Commission canadienne du lait pourra mieux soutenir le système de gestion de l'offre en achetant et en stockant plus de beurre et de fromage. Il s'agit là d'une excellente mesure pour gérer la production et soutenir nos producteurs et nos transformateurs, tout en assurant un approvisionnement sûr en produits laitiers d'ici aux Canadiens. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les faits en bref

L'industrie laitière canadienne est un élément essentiel à la vitalité des communautés rurales et un moteur de l'économie comme en témoignent ses ventes de plusieurs milliards de dollars et ses dizaines de milliers d'emplois.

En plus de leurs dons annuels traditionnels, les producteurs et les transformateurs de lait font don de quantités considérables de produits laitiers aux banques alimentaires du pays pour aider les Canadiens dans le besoin pendant la pandémie de COVID-19. Par exemple, plus d'un million de litres de lait ont été donnés aux banques alimentaires du Québec.

La Commission canadienne du lait est une société d'État qui administre les mécanismes de contrôle de la production laitière afin d'éviter les pénuries ou les excédents de production. La Commission fournit un cadre de gestion pour l'industrie, une responsabilité fédérale et provinciale partagée.

Le 5 mai 2020, le gouvernement du Canada a annoncé le Programme d'achat de denrées alimentaires excédentaires qui, grâce à une enveloppe initiale de 50 millions de dollars, aidera à réorienter les stocks invendus vers les organismes locaux qui offrent une aide alimentaire aux Canadiens vulnérables.

Liens connexes

Suivez?nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 18:27 et diffusé par :