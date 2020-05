Numinus Wellness Inc. (anciennement Rojo Resources Ltd.) clôture sa PCI avec Salvation Botanicals Ltd et commencera à être transigée sous le symbole «?NUMI?»





SYMBOLE -- NUMI

VANCOUVER, le 15 mai 2020 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (anciennement Rojo Resources Ltd., RJ : H) («?Numinus?» ou la «?Société?») (TSXV : NUMI) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu son opération de prise de contrôle inversée précédemment annoncée avec Salvation Botanicals Ltd. («?Salvation?») et a acquis toutes les actions en circulation de Salvation en échange de l'émission de titres de la société (la «?Transaction?»). La société, avec Salvation comme filiale en propriété exclusive, poursuivra désormais les opérations de Salvation telles que décrites dans la déclaration de changement de la société datée du 29 avril 2020 (la «?Déclaration de changement?») et disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com).

Conformément à la convention d'arrangement modifiée et mise à jour en date du 9 mars 2020 (la «?Convention d'arrangement?») conclue entre la société et Salvation, suite à la conclusion de la transaction, la société a changé son nom de «?Rojo Resources Ltd.?» à «?Numinus Wellness Inc.?» et a consolidé ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base de 2:1 (la «?Consolidation?»). La société prévoit que la négociation de ses actions ordinaires reprendra le 20 mai 2020. Numinus sera inscrite en tant qu'émetteur industriel de niveau 2 en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX («?TSXV?») et les actions se transigeront sous son nouveau symbole «?NUMI?».

L'activité principale de Numinus est la santé intégrative via la fourniture de thérapies de santé ainsi que par la recherche et le développement associé, les analyses et les recherches portant sur différentes substances réglementées sont effectuées par l'entremise de son laboratoire autorisé de Santé Canada. Pour plus d'informations sur les activités de Numinus, veuillez consulter la déclaration de changement.

La transaction

La société a émis 63?890?235 actions ordinaires (une «?Action?») aux détenteurs d'actions ordinaires et de bons de souscription spéciaux ainsi qu'aux détenteurs de certaines débentures (une «?Action de Salvation?») en contrepartie de l'acquisition de tous les titres de Salvation avec un ratio d'échange de 1:1 (suite à la consolidation), et ce, conformément aux modalités de la convention d'arrangement. La société a également émis 12?198?801 bons de souscription d'actions aux détenteurs de bons de souscription d'actions de Salvation en échange de l'annulation de leurs bons de souscription d'actions de Salvation. Enfin, la société a octroyé 8?708?000 options d'achat d'actions incitatives aux administrateurs actuels et aux détenteurs d'options d'achat d'actions de Salvation pouvant être exercées contre des actions ordinaires de la société, en échange de l'annulation des options d'achat d'actions incitatives de Salvation. Les options octroyées aux administrateurs et dirigeants actuels de la société sont exerçables pendant deux ans au prix de 0,25 $. Les options octroyées aux anciens détenteurs d'options de Salvation sont décrites plus précisément dans la déclaration de changement.

Le financement

Dans le cadre de la transaction, le 3 mars 2020, la société a clôturé un placement privé sans courtier de 22?980?000 reçus de souscription (après consolidation) (chacun, un «?Reçu de souscription?») au prix de 0,25 $ par reçu de souscription pour un produit brut totalisant 5?745?000 $ (le «?Financement des reçus de souscription?»). Chaque reçu de souscription permet à son détenteur de recevoir une action ordinaire de la société et la moitié d'un bon de souscription d'actions après consolidation, exerçable pendant deux ans au prix d'exercice de 0,50 $, sous réserve de la clause d'accélération décrite ci-dessous. Les reçus de souscription et les titres dans lesquels ils sont convertibles possèdent une période de détention obligatoire de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture du financement des reçus de souscription. Dans le cadre du financement des reçus de souscription, la société a payé des frais d'intermédiaire de 87?848 $ et a émis 702?784 bons de souscription d'actions à certains agents conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la TSXV.

Le 3 mars 2020, Salvation a également clôturé un placement privé sans intermédiaire de 1?020?000 unités (après consolidation) (chacune, une «?Unité de Salvation?») au prix de 0,25 $ par unité de Salvation pour un produit brut de 255?000 $ (le «?Financement Sidecar?»). Chaque unité de Salvation étant composée d'une action ordinaire de Salvation et d'un bon de souscription d'actions de Salvation pouvant être exercé pendant deux ans au prix d'exercice de 0,50 $.

En plus du financement des reçus de souscription et du financement Sidecar, le 23 décembre 2019, la société a conclu un placement privé sans intermédiaire pour un produit brut totalisant 800?000 $ par l'émission de 3?200?000 unités (après consolidation) au prix de 0,25 $ par unité. Chaque unité est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'actions. Chaque bon de souscription permet à son détenteur d'acquérir une action ordinaire pour une période d'un an au prix de 0,50 $, sous réserve d'une clause d'accélération si le cours de clôture des actions ordinaires de la société est supérieur à 0,75 $ par action pour une période boursière de 10 jours consécutifs (la «?Clause d'accélération?»). La société avisera les détenteurs du déclenchement de la clause d'accélération et les bons de souscription d'actions expireront après 30 jours.

L'entiercement

Un total de 36?400?590 actions (les «?Titres entiercés?») sont assujetties aux restrictions d'entiercement du TSXV conformément à la convention d'entiercement du formulaire 5D du TSXV entre la société, Computershare Investor Services Inc. et certains porteurs de titres de la société (la «?Convention d'entiercement?»). Aux termes de la convention d'entiercement, 10 % des titres entiercés ont été libérés à la clôture de la transaction et 15 % des titres entiercés seront libérés tous les six mois par la suite, et ce, pour une période totale d'entiercement de 36 mois. De plus, 760?000 actions sont soumises à une restriction de revente des actions de lancement conformément aux politiques du TSXV, libèrent graduellement et en parts égales de 20 % à partir de la date de clôture de la transaction, et tous les mois par la suite. Suite à l'atteinte de certains critères de rendement, plus particulièrement décrits dans la déclaration de changement, jusqu'à 5?000?000 d'actions pourront être émises en faveur des hauts dirigeants, si et lorsqu'elles sont émises, ces actions de performance seront soumises à une période d'entiercement respectant les mêmes conditions que les actions soumises à l'accord d'entiercement.

Le conseil d'administration et la direction

Comme annoncé dans le communiqué de presse de la société daté du 21 octobre 2019, suite à la clôture de la transaction, certains des dirigeants et administrateurs existants de la société ont démissionné, de sorte que les administrateurs et dirigeants de la société sont désormais les suivants :

Payton Nyquvest: Président, chef de la direction et administrateur Michael Tan: Chef de l'exploitation et administrateur John Fong: Chef de la direction financière et secrétaire général Stacey Wallin Cheffe de la stratégie Ed Garner: Administrateur Allen Morishita: Administrateur Larry Timlick: Administrateur

Les biographies de chacun des administrateurs et des dirigeants de la société ont été incluses dans la déclaration de changement. Des informations détaillées sur la transaction et les questions connexes, y compris les états financiers de Salvation, figurent également dans la déclaration de changement.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE NUMINUS WELLNESS INC.

Payton Nyquvest

Président, chef de la direction et administrateur

Avis aux lecteurs

Ce communiqué de presse contient des «?informations prospectives?» au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables relatives aux plans d'affaires de la Société et aux perspectives de l'industrie de la Société. Bien que la société estime, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, des conditions actuelles et des développements futurs attendus et d'autres facteurs jugés appropriés, que les attentes reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment sur eux parce que la Société ne peut garantir qu'ils se révéleront exacts. Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et la Société n'assume aucune responsabilité de les mettre à jour ou de les réviser pour refléter de nouveaux événements ou circonstances autres que ceux requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables. La Société n'assume aucune obligation de commenter les analyses, attentes ou déclarations faites par des tiers concernant la Société, Salvation, leurs titres ou leurs résultats financiers ou d'exploitation respectifs (le cas échéant).

