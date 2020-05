COVID-19 : Un aperçu du Plan de déplacements estival dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du circuit des Voies actives sécuritaires dévoilé par la Ville de Montréal aujourd'hui, l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension reverra l'aménagement de son espace public pour la saison estivale et prévoit implanter plus d'une vingtaine de corridors sanitaires et des rues familiales et actives. La rue De Castelnau deviendra complètement piétonne, entre l'avenue Casgrain et la rue Saint-Denis, et un tracé cyclable sera implanté sur la rue Villeray, entre le boulevard Saint-Laurent et la 24e Avenue.

« Les nouveaux corridors et espaces publics aménagés permettrons d'offrir à la population des espaces agréables et sécuritaires pour se dégourdir, se divertir et visiter les commerces locaux durant la période estivale. Les aménagements seront organisés pour faciliter la distanciation physique, dans le respect des directives de la Direction régionale de la santé publique », a déclaré Mme Giuliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement.

Par ces actions, l'arrondissement contribue à la disponibilité de plus de 1200 km de voies dédiées à la mobilité active sur le territoire de Montréal, qui formeront l'un des réseaux de transports actifs les plus importants au monde.

Deux premières rues familiales et actives

Dès la fin de semaine du 16 mai, deux rues familiales et actives seront déployées dans les quartiers de Parc-Extension et de Saint-Michel. Les tronçons visés sont :

La rue Birnam, entre la rue De Liège Ouest et la rue Stuart;

La 53e Rue, entre le boulevard Pie-IX et la 25e Avenue.

Sur ces rues, la priorité sera accordée aux déplacements piétons et cyclistes et aux activités actives et familiales. La rue sera fermée à la circulation de transit, mais la circulation locale sera tout de même autorisée et le stationnement maintenu pour les résidents.

L'objectif des rues familiales et actives est d'offrir à toutes et à tous un espace pour profiter de la belle saison, tout en respectant la distanciation physique.

Il est prévu d'implanter d'ici les prochaines semaines près d'une dizaine d'autres rues de ce type sur le territoire de l'arrondissement.

Un nouvel axe cyclable de 4,3 km

La Ville de Montréal a annoncé l'ajout d'une Voie active sécuritaire de 1,1 km sur la rue Villeray, entre le boulevard Saint-Laurent et l'avenue Christophe-Colomb, dans le cadre de son ambitieux circuit des Voies actives sécuritaires. L'arrondissement viendra prolonger le tracé cyclable jusqu'à la 24e Avenue. L'objectif de cette toute nouvelle piste cyclable est d'offrir aux cyclistes un lien convivial pour traverser d'est en ouest le territoire de l'arrondissement.

Des corridors sanitaires ajoutés en plusieurs phases

Dans une première phase, trois rues commerciales seront prochainement dotées de corridors sanitaires, en plus de celui récemment déployé sur la rue Jarry Est, entre la rue Boyer et le boulevard Saint-Laurent. Les trois prochains tronçons seront :

La rue De Louvain Est, entre la rue D' Iberville et le boulevard Saint-Michel ;

et le boulevard ; La rue Jean-Talon Est, entre la 17 e Avenue et l'avenue Shelley;

Avenue et l'avenue Shelley; La rue Saint-Roch , entre la rue Stuart et les Terrasses Saint-Roch.

Il est prévu par la suite d'aménager des espaces piétons sanitaires sur une douzaine de rues, dans les quatre districts, au cours des prochaines semaines.

De Castelnau Est deviendra piétonne

Riche de son expérience de rue partagée des dernières années, la rue De Castelnau, entre l'avenue Casgrain et la rue Saint-Denis, sera l'unique rue piétonne aménagée cet été dans l'arrondissement. L'espace élargi permettra aux résidents et aux visiteurs de profiter du secteur ainsi que de s'approvisionner auprès des commerçants locaux. La circulation sera maintenue sur les rues transversales et les livraisons seront permises pour les commerces.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 17:11 et diffusé par :