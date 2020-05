Cannara Biotech Inc. nomme Mary Durocher comme nouvelle directrice du conseil d'administration





VANCOUVER, le 15 mai 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou « la Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une nouvelle entreprise de cannabis intégrée verticalement et axée sur la culture intérieure, la transformation et la vente de cannabis séché de première qualité et de ses dérivés du cannabis, annonce la nomination de Mary Durocher à titre de directrice du conseil d'administration de Cannara et ce à compter d'aujourd'hui. Mme Durocher est la présidente et la consultante en chef de Fox D Consulting.

« Mary est largement reconnue à travers le Canada comme une figure d'autorité de premier plan en matière de réglementation et de conformité dans le secteur du cannabis, et nous sommes ravis qu'elle apporte son énergie et son intégrité au sein de Cannara, a déclaré Zohar Krivorot, président et chef de la direction de Cannara. Ses connaissances et ses idées concernant l'industrie seront importantes alors que nos activités de culture prennent de l'ampleur et que nous sommes sur le point de générer nos premières ventes commerciales. »

Mary travaille dans l'industrie du cannabis depuis les débuts du Règlement sur la marihuana à des fins médicales. Actuellement, elle travaille avec des clients dans tous les secteurs de l'industrie en plus de coordonner une équipe de consultants. Son équipe a jusqu'à maintenant aidé 52 producteurs autorisés à obtenir leur accréditation de Santé Canada et travaillé sur plus de 250 demandes.

« Nous aimerions également profiter de l'occasion pour annoncer le départ de Barry Laxer de l'entreprise et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux projets », a ajouté M. Krivorot.

Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech Inc. produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits dérivés de cannabis destinés aux marchés québécois et canadien.

