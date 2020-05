Construction du REM - Aménagement de mesures préférentielles pour le transport collectif sur les autoroutes 13, 15, 25 et 640





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, les élus de Laval et de la couronne nord ainsi que les partenaires de Mobilité Montréal sont heureux d'annoncer que les travaux d'aménagement de plus de 25 kilomètres de mesures préférentielles pour autobus débuteront le 19 mai prochain. D'ici l'automne, de nouvelles voies de circulation verront le jour le long des autoroutes 13, 15, 25 et 640. Rappelons que ces interventions sont planifiées dans le cadre des mesures financées par le gouvernement du Québec et CDPQ Infra afin d'atténuer les répercussions liées à la construction du Réseau express métropolitain (REM).

Détail des mesures préférentielles

Réalisés par le ministère des Transports, les travaux consistent essentiellement à réaménager les accotements existants des autoroutes pour implanter deux types de mesures préférentielles pour le transport collectif, soit l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) et la voie réservée pour autobus. Comme la majorité des mesures seront implantées en dehors des voies de circulation, la capacité véhiculaire pour les axes ciblés ne sera pas diminuée.

Secteurs concernés et mesures mises en place

Couronne nord de Montréal

Autoroute 640, à Saint-Eustache et à Boisbriand : UAB dans les deux directions, entre la 25 e Avenue et l'autoroute 13.

et à Boisbriand : UAB dans les deux directions, entre la 25 Avenue et l'autoroute 13. Échangeur des autoroutes 13 et 640, à Boisbriand : UAB dans les bretelles de l'autoroute 640, en direction est, vers l'autoroute 13, en direction sud, et de l'autoroute 13, en direction nord, vers l'autoroute 640, en direction ouest.

Autoroute 13, à Boisbriand : UAB en direction nord, entre le pont Vachon et l'autoroute 640.

Autoroute 25 à Terrebonne : UAB en direction sud, entre les routes 125 (montée Masson) et 337 (chemin Gascon).

Laval

Autoroute 13 : UAB dans les deux directions, entre les ponts Vachon et Louis-Bisson.

Autoroute 15 : UAB en direction sud, entre les boulevards de la Concorde Ouest/ Notre-Dame et Cartier Ouest.

Montréal

Autoroute 13 : voie réservée (en service du lundi au vendredi, de 6 h à 10 h) en direction sud, entre les boulevards Gouin Ouest et Henri-Bourassa Ouest.

Autoroute 15 : UAB en direction sud, entre la rue De Salaberry et le boulevard Henri-Bourassa Ouest.

Gestion de la circulation pendant les travaux

Les interventions requises pour aménager les différentes mesures seront réalisées le soir et la nuit, dans un secteur à la fois, ce qui nécessitera des fermetures partielles sur l'autoroute ciblée. Les travaux commençant le 19 mai visent l'autoroute 640 et l'échangeur des autoroutes 13 et 640 : des fermetures complètes de soir et de nuit des bretelles de l'échangeur seront requises. Le détail des fermetures sera quotidiennement mis à jour sur le Québec 511.

Citations

« Le soutien des élus de Laval et de la couronne nord a été continu dans la planification des travaux d'aménagement des accotements d'autoroute. Ces travaux, qui seront terminés cet automne, permettront, à terme, d'offrir un service amélioré aux usagers touchés par les travaux du REM, puisqu'ils pourront emprunter les axes autoroutiers tout en évitant la congestion. Ces nouvelles infrastructures de transport seront pérennisées et auront un effet non négligeable en matière de mobilité durable. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Grâce à ces nouvelles mesures préférentielles pour autobus, les sociétés de transport pourront non seulement offrir un service compétitif aux usagers de la couronne nord, mais plus largement à tous les usagers du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Ces travaux font partie du plan de décongestion et représentent également un premier jalon dans la mise en place du réseau métropolitain des voies réservées. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

