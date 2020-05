Nomination de Geneviève Fortier au conseil d'administration d'Industries Lassonde inc.





ROUGEMONT, QC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le président du conseil d'administration de Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (« Lassonde »), Monsieur Pierre-Paul Lassonde, est heureux d'annoncer la nomination de Madame Geneviève Fortier au conseil d'administration de la Société.

Reconnue par ses pairs du milieu des affaires pour son dynamisme et son leadership, Madame Fortier est actuellement Chef de la direction de Promutuel Assurance. Elle a auparavant occupé des postes clés à la haute direction de grandes entreprises, notamment à la direction des ressources humaines, affaires gouvernementales et communications corporatives pour SSQ Assurance, McKesson Canada et Reitmans Canada.

Geneviève Fortier est également une administratrice de sociétés chevronnée, membre du conseil des Hôtels Germain où elle préside le comité ressources humaines et gouvernance et de Sanimax, où elle préside le comité de gouvernance, ressources humaines et environnement. Elle a été présidente du conseil d'administration du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM) de 2015 à 2019 et présidente du Conseil et Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine de 2011 à 2018. Elle est titulaire d'un baccalauréat en relations industrielles de l'Université Laval et d'une maîtrise en relations industrielles de l'Université Laval. Elle a obtenu en 2014 la désignation Fellow CRHA de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec.

Par ailleurs, après 16 années de loyaux services en tant que membre du conseil d'administration de Industries Lassonde inc., Monsieur Jocelyn Tremblay a choisi de ne pas renouveler son mandat à titre d'administrateur. Il était membre du Comité des ressources humaines et de rémunération ainsi que du Comité d'audit. Ses collègues administrateurs, M. Pierre-Paul Lassonde et la grande famille Lassonde le remercient pour toutes ces années de bons conseils et lui souhaitent une agréable retraite.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un leader nord-américain dans le développement, la fabrication et la vente de jus et de boissons prêts à boire et commercialisés sous des marques comme Apple & Eve, Everfresh, Fairlee, Fruité, Graves, Oasis, Old Orchard, Rougemont et Sun-Rype. Lassonde est la plus importante productrice de jus et boissons de fruits et légumes au Canada et une des deux plus grandes productrices de jus et boissons de fruits non réfrigérés de marque privée aux États-Unis. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges. La Société fabrique également des collations à base de fruits sous forme de barres et bouchées.

De plus, Lassonde développe, fabrique et met en marché des produits alimentaires spécialisés sous des marques telles qu'Antico et Canton. La Société importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société exploite 18 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de quelque 2 600 employés pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en savoir plus, visitez www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

SOURCE Industries Lassonde inc.

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 16:15 et diffusé par :