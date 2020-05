Déclaration de la FCEI sur la prolongation de la Subvention salariale d'urgence du Canada





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW/ - La FCEI salue l'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral au sujet de la prolongation de trois mois de la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) dans le but d'aider les PME à traverser la période actuelle ainsi que la phase de relance économique qui s'amorce.

Comme les provinces commencent tout juste à autoriser la réouverture de certaines PME, il est à prévoir que les impacts économiques de la crise de la COVID-19 se feront ressentir pendant encore plusieurs mois. La prolongation et la simplification de la SSUC vont aider les PME à remonter la pente. Cela sera bénéfique, notamment, pour les entreprises touristiques et les autres qui s'attendent à un été beaucoup plus tranquille.

Nous nous réjouissons aussi du fait qu'Ottawa soit disposé à revoir le seuil d'admissibilité requérant une perte de 30 % de revenus. Ce critère est l'une des raisons qui expliquent le peu d'intérêt suscité par ce programme et il posera problème lors de la reprise économique. La FCEI sondera ses membres au sujet des modifications additionnelles annoncées et fera part de ses conclusions aux décideurs politiques.

Il ne faut toutefois pas perdre de vue les améliorations à apporter aux autres programmes d'aide pour s'assurer d'une reprise économique réussie. La FCEI continuera de demander l'élargissement de l'admissibilité au Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) ainsi qu'une refonte majeure du programme d'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destiné aux petites entreprises.

Les propriétaires de PME ont hâte de reprendre le cours normal de leurs affaires, et de ne plus dépendre des subventions gouvernementales sur lesquelles ils ont dû compter depuis le début de la crise. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. L'annonce d'aujourd'hui, surtout si elle est rapidement suivie de mesures pour améliorer le CUEC et l'AUCLC, donnera à beaucoup de PME l'assurance qu'elles seront soutenues tout au long de la phase de réouverture de l'économie.

- Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 15:52 et diffusé par :