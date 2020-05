Le Sud-Ouest dévoile son plan local estival de rues réaménagées au profit des piétons et des cyclistes





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du dévoilement du circuit des Voies actives sécuritaires par la Ville de Montréal aujourd'hui, l'arrondissement du Sud-Ouest dévoile son plan estival de mobilité active. Ainsi, quelque 16 km de rues seront graduellement transformées, reliant notamment par voies cyclables une vingtaine de parcs du Sud-Ouest entre eux et le parc Angrignon aux grands parcs montréalais.

«?Le contexte de la pandémie de la COVID-19 nous oblige à repenser rapidement nos déplacements et l'utilisation de nos espaces publics. Nous sommes confiants que les différentes initiatives réalisées et à venir permettront à nos concitoyens de profiter pleinement de l'été dans leur quartier, dans l'arrondissement et dans la métropole, et ce, dans le respect des mesures sanitaires?», a annoncé le maire d'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

Par ailleurs, l'Arrondissement procèdera bientôt à la mise en place de mesures d'accompagnement pour permettre le jeu libre dans les rues locales. Les détails entourant cette initiative seront sous peu dévoilés. Par ces actions, l'Arrondissement contribue à la disponibilité de plus de 1200 km de voies dédiées à la mobilité active sur le territoire de Montréal, qui formeront l'un des réseaux de transports actifs les plus importants au monde.

Soutien à l'économie locale

La planification a aussi été pensée pour offrir aux commerces l'espace suffisant leur permettant d'accueillir leur clientèle lorsque le déconfinement le permettra. Ainsi, le réaménagement autour du marché Atwater, qui sera réalisé dès cette fin de semaine, facilitera et sécurisera les déplacements. Il en va de même des corridors sanitaires qui se mettent graduellement en place sur les artères commerciales. De plus, les commerces voulant ériger une terrasse, lorsqu'elles seront approuvées par les autorités de la santé publique, pourront se prévaloir d'une tarification symbolique.

Planification locale

Certains aménagements sont déjà réalisés, en phase d'implantation ou en cours de validation. Tout projet doit au préalable obtenir l'autorisation de la Ville de Montréal et du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de l'Agglomération de Montréal.

Projets réalisés ou en phase d'implantation

Piétonnisation du secteur du marché Atwater

Afin de faciliter la cohabitation des différents utilisateurs et d'assurer la sécurité de tous, l'Arrondissement procèdera dès samedi matin à la piétonnisation de l'avenue Atwater au sud de Rufus-Rockhead ainsi que de la rue Saint-Ambroise, d'Atwater à Greene. Afin de faciliter la cueillette de fleurs et d'items lourds ou encombrants, des places de cueillette (débarcadère 15 minutes) seront aménagées aux abords du marché Atwater. Réalisation prévue : 16 mai 2020.

Rue partagée Island

Dans le cadre du Programme sur les rues piétonnes et partagées, la rue Island entamera une première phase de transformation, à la suite des consultations qui ont été tenues en décembre 2019. On y retrouvera ainsi des aménagements transitoires afin de mieux partager la rue entre les différents usagers. Réalisation prévue : juillet 2020.

Création d'un corridor de mobilité active sur la rue Notre-Dame Ouest

Dans le but de favoriser le commerce local, permettre la distanciation sociale et d'appuyer les marchands désirant implanter des terrasses, l'Arrondissement aménagera un corridor de mobilité active sur la rue Notre-Dame Ouest, de la place Saint-Henri jusqu'à la rue Peel. Réalisation prévue : juin 2020.

Implantation du Réseau express vélo (REV) dans le Sud-Ouest

Afin de favoriser et de faciliter le transport actif, l'Arrondissement implantera le REV de façon transitoire sur la rue Peel, entre la promenade Smith et la rue Notre-Dame Ouest ainsi que sur la rue Saint-Antoine, en direction ouest, entre Guy et De Courcelle, et la rue Saint-Jacques, en direction est, entre Rose-de-Lima et Guy. Réalisation prévue : entre juin 2020 (Peel) et août 2020 (Saint-Antoine et Saint-Jacques).

Création de corridors sanitaires additionnels

Suite aux déploiements complétés en avril de corridors sanitaires sur la rue Notre-Dame Ouest et Peel, des corridors sanitaires seront implantés devant différents commerces afin de permettre le respect des règles de distanciation sociale en vigueur et la sécurité des résidents et clients des commerces locaux. Ces corridors seront déployés et ajustés en fonction de la demande et des besoins de la communauté. Réalisation prévue : tout au long de l'été 2020.

Projets en élaboration

Sécurisation des pistes cyclables existantes sur les rues de l'Église et Hadley

Afin de renforcer la sécurité des cyclistes, les pistes existantes sur les rues de l'Église et Hadley seront sécurisées et améliorées à l'aide de différents moyens de signalisation. Réalisation prévue : juillet et août 2020.

Ajout de pistes cyclables, de corridors de mobilité active et diverses autres mesures

L'Arrondissement évalue présentement l'implantation de nouvelles pistes cyclables et le déploiement de corridors de mobilité active additionnels dans plusieurs secteurs du Sud-Ouest afin d'augmenter l'espace de vie disponible pour les résidents, de veiller à la sécurité de l'ensemble des utilisateurs de la voie publique et de soutenir les commerçants locaux. Ces mesures sont présentement en développement et seront présentées une fois approuvées par les différentes instances locales, de santé et de sécurité publique.

Au total, les mesures réalisées, en cours d'implantation et en développement représentent plus de 16 km d'aménagement à travers l'arrondissement du Sud-Ouest.

Pour de plus amples informations, on peut consulter le communiqué de la Ville de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement du Sud-Ouest

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 15:46 et diffusé par :