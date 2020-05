Pandémie de la COVID-19 - Reprise graduelle des services de procréation médicalement assistée





QUÉBEC, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, est heureuse d'annoncer la reprise graduelle des services de procréation médicalement assistée (PMA). À partir du moment où les conditions émises par la santé publique sont respectées pour la protection du personnel et des usagers, les installations peuvent reprendre graduellement les activités cliniques, selon la séquence suivante :

dès la semaine du 18 mai : examens diagnostiques;

dès la semaine du 25 mai : services diagnostiques de laboratoire en andrologie et reprise du calendrier de la stimulation ovarienne pour les fécondations in vitro (FIV);

dès la semaine du 8 juin : ponction ovarienne, FIV avec congélation de tous les embryons;

dès la semaine du 22 juin : stimulation ovarienne hors FIV, insémination intra-utérine, transfert d'embryon congelé et transfert d'embryon frais.

« Étant donné l'état actuel de la pandémie, et compte tenu de notre connaissance plus fine des risques associés à la COVID-19, nous sommes en mesure de reprendre certaines activités à partir du 18 mai. Nous le faisons par étape, dans le respect des consignes de la santé publique avant tout, pour mieux protéger la santé des patients et du personnel. Nous avons le souci de répondre le plus rapidement possible et de manière équitable aux besoins des personnes qui doivent avoir recours à ces traitements pour réaliser leur désir de fonder une famille. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Rappelons que cette directive, fondée sur l'état des connaissances actuelles quant aux risques de la COVID-19 lors de la grossesse, s'inscrit dans le plan de reprise des activités spécialisées qui ont été délestées pendant la pandémie.

Pour en savoir davantage sur les modalités entourant une reprise sécuritaire des activités dans les milieux de soins : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/covid-19/directives-cliniques-aux-professionnels-et-au-reseau/reprise-des-activites-specialisees/.

Pour plus d'information sur les grossesses, l'accouchement et le postnatal en contexte de pandémie de COVID-19 : https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/informations-pour-les-femmes-enceintes-coronavirus-covid-19/.

