La recherche en santé du Canada salue l'engagement du gouvernement fédéral





OTTAWA, le 15 mai 2020 /CNW/ - Les chercheurs en santé du Canada ont accueilli favorablement l'annonce du gouvernement fédéral qui vise à accorder un soutien financier d'urgence au personnel travaillant dans les établissements de recherche en santé fermés en raison de la pandémie de COVID-19.

« L'engagement pris aujourd'hui par le gouvernement fédéral est essentiel pour protéger la recherche au Canada et nous remercions le gouvernement de permettre à nos chercheurs de poursuivre leurs travaux et d'utiliser dès que possible les résultats de leurs recherches au profit des Canadiens. », a déclaré Paul-Émile. Cloutier, président et chef de la direction de HealthCareCAN, la voix nationale des hôpitaux et des établissements de recherche au Canada. « Le milieu de la recherche en santé du Canada - comme tant d'autres secteurs - se trouve aujourd'hui en grande difficulté puisque la COVID-19 a subitement mis fin à toutes les recherches non liées au virus ».

La COVID-19 a mis en évidence la situation précaire dans laquelle se trouve la recherche en santé au Canada et SoinsSantéCAN souhaite vivement collaborer avec le gouvernement fédéral pour assurer que les progrès en santé et dans le traitement des maladies ne soient pas impactés en période de crises.

« En tant que nation, nous ne devons pas perdre de vue que la recherche en santé est fondamentale pour la vie en société et le moteur clé du progrès, de l'innovation et de l'économie », a ajouté M. Cloutier. « La recherche en santé ne peut être traitée de façon attentiste car toute interruption dans le travail de nos chercheurs peut avoir de graves répercussions sur la santé des Canadiens. »

L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement fédéral démontre l'importance de la recherche en santé qui représente un secteur qui compte pour environ 3 milliards de dollars de notre économie et emploie plus de 50 000 chercheurs et autres personnels hautement qualifiés à travers le pays. La recherche en santé est l'une de nos grandes réalisations nationales et les travaux menés dans le domaine biomédical sont à l'avant-garde de la recherche et des essais cliniques actuels sur la COVID-19. Par cette annonce, le gouvernement fédéral reconnait l'importance de notre secteur.

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement fédéral de s'être engagé à apporter un soutien financier à la recherche biomédicale en milieu hospitalier dont les travaux jouent une importance cruciale en cette période de pandémie », a déclaré le Dr Bradly Wouters, Vice-président exécutif, sciences et recherche, au University Health Network de Toronto. « Les chercheurs en santé du Canada sont des chefs de file mondiaux dans l'amélioration de la prévention, du diagnostic, du traitement des maladies et du continuum de soins. Ce soutien permettra à nos chercheurs de contribuer aux efforts de recherche sur la COVID-19 et de reprendre rapidement les progrès effectués dans tous les domaines de la santé et du traitement des maladies, y compris le cancer, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiaques et les maladies infectieuses. »

« La lutte contre la crise du COVID-19 a nécessité une approche directe et les chercheurs en santé du Canada se sont mobilisés pour répondre à ce défi et ont suspendu toutes autres activités de recherche pourtant cruciales », a ajouté le Dr David Hill, Directeur scientifique du Lawson Health Research Institute à London, ON. « Grâce à ce soutien, nous pouvons maintenant à la fois poursuivre des activités de recherche indispensables au traitement de maladies et mener cette longue bataille contre la COVID-19. »

« Ce soutien financier permettra aux centres universitaires des sciences de la santé du Canada à demeurer concurrentiel à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Bruce Mazer, Directeur exécutif par intérim de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. « Le Canada peut et doit rester un chef de file de la recherche en santé. »

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé et des hôpitaux des quatre coins du Canada. Nous encourageons la découverte et l'innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans tout le continuum des soins de santé.

SOURCE SoinsSanteCAN

