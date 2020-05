COVID-19 : Lachine dévoile un plan estival de réaménagement du boulevard Saint-Joseph au profit des cyclistes





MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du dévoilement d'un circuit de Voies actives sécuritaires par l'agglomération de Montréal aujourd'hui, l'arrondissement de Lachine annonce la mise en place d'un important corridor cyclable sur le boulevard Saint-Joseph. La voie en direction est sera fermée aux automobilistes, de la 34e à la 6e Avenue, devenant ainsi un espace réservé aux cyclistes. « Par la mise en place du corridor cyclable sur le boulevard Saint-Joseph, nous voulons sécuriser les déplacements des Lachinois qui utilisent nos parcs riverains. Cette mesure permettra de libérer une voie cyclable sur les berges, ce qui augmentera l'espace piéton et facilitera la distanciation physique », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine. La réalisation de cet aménagement est prévu au courant du mois de juin.

Un aménagement favorisant la sécurité des piétons et des cyclistes

Les parcs riverains de ce secteur sont bordés de pistes cyclables et de sentiers pédestres très fréquentés. Sur de longs tronçons, les cyclistes et piétons partagent le même sentier. La mise en place d'un large corridor cyclable permettra aux piétons de bénéficier de plus d'espace dans les parcs et aux cyclistes d'occuper la nouvelle voie réservée en toute sécurité, tout en conservant une distance de 2 mètres entre chaque personne.

Un plan de déplacements estival dans le contexte de la COVID-19

La lutte contre la COVID-19 a transformé les déplacements à Montréal. Alors que se profile la belle saison, l'agglomération de Montréal propose l'ambitieux circuit des Voies actives sécuritaires. Ces voies permettront aux Montréalaises et aux Montréalais qui ont adopté le transport actif de circuler dans des aménagements temporaires dédiés et sécuritaires afin de rejoindre, entre autres, les grands parcs de la Ville et plusieurs artères commerciales d'importance, tout en respectant les directives de santé publique. À terme, le circuit des Voies actives sécuritaires deviendra l'un des réseaux de transport actif les plus importants au monde.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

