L'ARSF publie les taux de référence des tendances en matière de sinistres pour les lignes directrices sur le dépôt des demandes d'approbation des taux - formule intégrale visant les voitures de tourisme et le rapport sommaire de la consultation publique

TORONTO, le 15 mai 2020 /CNW/ - Les nouveaux taux de référence en matière de coûts des sinistres dans le domaine de l'assurance-automobile de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) ont été publiés aujourd'hui, à l'issue d'un nouveau processus transparent fondé sur les preuves, qui a fait intervenir une étude des données relatives aux sinistres de l'industrie jusqu'au 30 juin 2019 par un grand cabinet d'actuaires, suivie d'une consultation publique.

Les taux de référence sont actualisés deux fois par année afin de cerner les tendances en matière de coûts des sinistres de l'industrie et l'ARSF les utilise pour déterminer si les taux proposés sont justes et raisonnables. Les nouveaux taux de référence dévoilent une baisse des coûts des sinistres futurs attendus au titre de lésions corporelles et d'indemnités d'accident compensée par la croissance régulière des coûts futurs attendus des réparations automobiles.

Les nouveaux taux de référence indiquent que les augmentations des taux d'assurance-automobile devraient s'atténuer, car l'augmentation moyenne des coûts des sinistres futurs est de 2,4 % contre 5,2 % (taux de référence précédents). Cela ne reflète pas l'incidence des coûts réduits des sinistres découlant de l'urgence liée à la COVID-19.

Les taux d'assurance-automobile se fondent sur les coûts globaux de l'assureur et les circonstances personnelles du client. Les clients ayant des augmentations des taux supérieures à la moyenne peuvent demander une explication à leur assureur.

Lignes directrices : taux de référence des tendances en matière de sinistres pour le dépôt des demandes d'approbation des taux - formule intégrale visant les voitures de tourisme

Consultation publique : résumé de la consultation sur les taux de référence des tendances en matière de pertes pour le dépôt des demandes d'approbation des taux -formule intégrale visant les voitures de tourisme

