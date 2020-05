Le CPQ salue la prolongation de la Subvention salariale d'urgence du Canada





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue l'annonce du gouvernement fédéral de prolonger la Subvention salariale d'urgence (SSUC) jusqu'à la fin aout. Ce programme est très apprécié des employeurs qui auront besoin d'appui pour une période beaucoup plus longue que prévu.

« La crise actuelle entraine des impacts sans précédent sur l'ensemble des acteurs de la société et les employeurs ont besoin d'oxygène pour traverser cette période difficile afin d'être présents au moment de la relance », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « L'extension de la Subvention salariale d'urgence est une mesure très attendue par les employeurs, car en plus de leur offrir des sommes pour leur permettre de payer les salaires, elle offre la possibilité de garder le lien d'emploi avec leurs travailleurs. »

L'annonce d'aujourd'hui comprend des modifications au programme qui sont également bienvenues. Par exemple, l'élargissement de l'admissibilité à la SSUC à certaines organisations dont l'activité est plus particulièrement affectée par la pandémie. Le CPQ salue aussi la volonté du gouvernement de proposer d'autres modifications législatives afin de tenir compte de différents modèles d'affaires des entreprises et catégories d'employés comme les employés saisonniers.

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70?000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

