Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie - Une occasion pour témoigner soutien, amitié et amour





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la 18e édition de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et cheffe de l'opposition officielle, madame Dominique Anglade, et la députée de Westmount--Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de droits de la communauté LGBTQ2, madame Jennifer Maccarone, tiennent à souligner cette importante journée et à témoigner de tout leur soutien auprès de la communauté LGBTQ2.

La députée de Westmount--Saint-Louis estime que cette journée est un moment symbolique pour la société québécoise de célébrer l'amour et le respect et de témoigner de sa solidarité aux communautés LGBTQ2. Madame Maccarone rappelle aussi que malgré les luttes qu'il reste à faire, le Québec demeure un des endroits les plus avancés au monde en matière de droits des personnes LGBTQ2 et qu'il faut en être fiers.

Elle tient aussi à souligner et à participer à la campagne « Le soutien de la famille, c'est essentiel : aimons nos proches LGBTQ2 » organisée par la Fondation Émergence. Elle rappelle que le soutien d'un entourage et d'une famille aimante est fondamental au développement et à l'épanouissement humain. Cela est particulièrement vrai pour les personnes LGBTQ2, pour qui l'affirmation de soi est importante.

Elles invitent les Québécois et Québécoises à contacter les personnes LGBTQ2 de leur entourage de démontrer soutien, amitié, et amour.

« Ce dimanche, soulignons l'importance et la richesse de la diversité qui guide notre société, mais surtout réitérons que le Québec a toujours été un allié de la communauté LGBTQ2. En mon nom et au nom de toute l'équipe du Parti libéral du Québec, nous allons continuer comme nous l'avons toujours fait de militer activement pour qu'ensemble nous bâtissions un monde à notre image, un monde inclusif où tous peuvent s'exprimer et vivre pleinement leur identité. »

Dominique Anglade, Cheffe de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne

« Le soutien et l'amour de notre entourage sont cruciaux et encore trop de familles sont déchirées par des préjugés sur l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de certains des leurs. Je vous interpelle tous les jours, mais particulièrement aujourd'hui, à dire à vos proches LGBTQ2 que vous les aimez tels qu'ils sont ! »

Jennifer Maccarone, députée de Westmount--Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de droits de la communauté LGBTQ2

Le Parti libéral du Québec est depuis longtemps un allié des communautés de la diversité sexuelle et de genres. Rappelons qu'il a notamment adopté en juin 2016, la Loi visant à renforcer la lutte contre la transphobie et à améliorer notamment la situation des mineurs transgenres, qu'il a modifié la Charte des droits et libertés de la personne afin d'y inclure une protection explicite contre la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre. Il a aussi publié le Plan d'action gouvernemental de lutte contre l'homophobie et la transphobie 2017-2022.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 15 mai 2020 à 14:05 et diffusé par :