Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FD

Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de l'annonce faite aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, concernant la bonification du Programme actions concertées pour le maintien en emploi...

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) salue la bonification du Programme actions concertées pour le maintien en emploi (PACME) annoncée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet....