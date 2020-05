Le Projet poussette mis en lumière dans le déploiement des Voies actives sécuritaires à Montréal





MONTRÉAL, le 15 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans la foulée du dévoilement d'un circuit de Voies actives sécuritaires par la Ville de Montréal aujourd'hui, un des projets phares de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en mobilité active, le « Projet poussette », qui consiste en un réaménagement ambitieux du boulevard Gouin Est, accélère sa planification. Alors que ce projet répondait aux besoins de mobilité active des résidentes et des résidents avant la crise, le réaménagement du boulevard Gouin Est répondra aux nouveaux besoins générés par les mesures sanitaires exigées par la santé publique.

« Je suis fière que notre vision du boulevard Gouin soit rassembleuse au point d'arrimer un aménagement du boulevard Gouin de manière plus large, qui dépasse les limites de notre arrondissement pour relier RDP, Montréal-Nord et Ahuntsic, dans le cadre du circuit de Voies actives sécuritaires, affirme Mme Caroline Bourgeois, mairesse de RDP-PAT. Je crois que dans le contexte actuel, des aménagements peu coûteux et qui redonnent aux citoyens la chance de sortir de la maison, respirer le grand air avec une agréable vue sur la rivière, de façon sécuritaire, est devenu non pas un luxe, mais une nécessité et c'est exactement ce à quoi consiste le Projet poussette. Cette annonce génère bien plus que de l'enthousiasme, on vient répondre à un réel besoin de nos citoyens, qui pourront rester actifs, profiter des parcs et des berges tout en maintenant une distanciation physique sécuritaire de deux mètres, essentielle à la prévention de la transmission communautaire du virus. »

Depuis l'automne dernier, l'arrondissement travaille activement, en partenariat avec la ville-centre, à mettre en place le Projet poussette. Plus précisément, le projet vise l'aménagement, sur 8 km, d'une piste cyclable bidirectionnelle et d'un corridor piéton sécuritaires dans l'emprise du boulevard Gouin avec du marquage et l'ajout de mobilier urbain.

Par ce projet, l'arrondissement contribuera à la disponibilité de plus de 1200 km de voies dédiées à la mobilité active sur le territoire de Montréal; qui formeront l'un des réseaux de transports actifs les plus importants au monde.

Réfléchies à partir des besoins des citoyens et formulées selon les recommandations issues du Plan directeur du boulevard Gouin, les principales intentions du projet sont :

L'amélioration de la sécurité des piétons et cyclistes;

La mise en place des aménagements dédiés aux modes de déplacements actifs;

La réduction de la vitesse automobile;

L'amélioration des percées visuelles sur la rivière;

La bonification de l'aménagement de la voie publique avec du mobilier urbain;

La mise en valeur du parcours riverain.

Le projet s'appuie également sur plusieurs données et relevés qui ont été récoltés dans le cadre d'une étude de circulation menée cet hiver afin de mesurer les impacts.

« Les citoyens pourront ainsi circuler en toute sécurité le long de ce tracé historique bordant les berges de la rivière des Prairies. Nous prévoyons les travaux de pavage du boulevard au cours des prochaines semaines, de la limite ouest jusqu'à la 58e Avenue, ce qui vient compléter la réfection du boulevard dont la portion Est avait été repavée l'an dernier » renchérit, Mme Bourgeois.

Les prochaines étapes du Projet poussette

À la suite du lancement de son sondage portant sur les caractéristiques du Projet poussette, l'arrondissement avait entamé des démarches pour la tenue d'une consultation publique en présentiel avec les citoyens au printemps 2020. En raison de la pandémie du coronavirus survenue en mars dernier, l'arrondissement prépare une séance d'information virtuelle à laquelle les citoyens seront conviés prochainement.

Retombées du sondage du Projet poussette en un coup d'oeil

Les citoyens ont également été invités à répondre au sondage portant sur le Projet poussette du 21 février au 13 mars 2020 dernier. Au cours de cette période, plus de 1752 réponses ont été récoltées. Pas moins de 3500 personnes ont visité le site du projet, témoignant d'un vif intérêt des citoyens. D'ailleurs, 66 % des répondants sont d'avis que le projet les incitera aux déplacements actifs. Les résultats complets du sondage seront communiqués aux citoyens par l'arrondissement sous peu.

